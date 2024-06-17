Как будут действовать графики отключений света во вторник 18 июня

Как будут действовать графики отключений света во вторник 18 июня

Во вторник, 18 июня графики почасовых отключений будут действовать все сутки — с 00.00 до 24.00. Такое указание дали в Укрэнерго, о чем сообщили в ДТЭК.

Как ранее сообщалось, НАЭК «Энергоатом» 13 июня анонсировала вывод в ремонт очередного энергоблока АЭС мощностью 1000 МВт в рамках плановой ремонтной кампании 2024 года. Компания отметила, что в связи с этим, а также с ростом потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться. В последние месяцы «Энергоатом» уже завершил ремонты трех энергоблоков суммарной мощностью 2420 МВт из девяти доступных в Украине.

Впрочем, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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