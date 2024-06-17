Как будут действовать графики отключений света во вторник 18 июня

Во вторник, 18 июня графики почасовых отключений будут действовать все сутки — с 00.00 до 24.00. Такое указание дали в Укрэнерго, о чем сообщили в ДТЭК.
Как ранее сообщалось, НАЭК «Энергоатом» 13 июня анонсировала вывод в ремонт очередного энергоблока АЭС мощностью 1000 МВт в рамках плановой ремонтной кампании 2024 года. Компания отметила, что в связи с этим, а также с ростом потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться. В последние месяцы «Энергоатом» уже завершил ремонты трех энергоблоков суммарной мощностью 2420 МВт из девяти доступных в Украине.
Впрочем, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.