Как закончился матч сборной Украины против сборной Румынии на Евро-2024

Игра 1-го тура чемпионата по футболу Евро-2024 команд Румыния — Украина началась в 16:00 по киевскому времени в понедельник, 17 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Для сборных Украины и Румынии это первый официальный поединок. Ранее команды встречались только в товарищеских матчах, где «сине-желтые» одержали две победы.

Результат матчу Україна — Румунія

К сожалению, сборная Украины проиграла матч против сборной Румынии с разгромным результатом 3:0

В первом тайме наша команда имела определенное преимущество, но пропустила после ошибки обороны и Лунина от Станчу.

После перерыва ситуация ухудшилась — быстрая атака румын, от которой, казалось, мы отбились, но тут подключился Марин с идеальным дальним ударом под штангу. Лунин был бессилен, и мы проигрывали 0:2 на 53-й минуте.

Еще через три минуты счет стал 0:3 — румыны разыграли угловой, легко проникли в штрафную, и Дрегуш с нескольких метров замкнул передачу или удар

Забитые мячи: Станчу (29), Марин (53), Дрегуш (57)

Положение в турнирной таблице

Еще очень рано говорить о положении нашей сборной в своей группе. В настоящее время в группе E сыгран только один матч. Другие две команды — сборные Бельгии и Словакии проведут свою встречу также сегодня, 17 июня в 19:00

Когда будет и где смотреть следующий матч сборной Украины

Свой следующий матч в рамках Евро-2024 сборная Украины проведет против сборной Словакии. Игра состоится в пятницу, 21 июня также в 16:00.

Трансляцию игры Украина — Словакия на Евро-2024 можно будет посмотреть на региональных каналах «Суспільного», в частности «Суспільне.Одеса». Канал транслируется бесплатно в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях. Также Украина — Словакия на Евро-2024 покажет платный сервис MEGOGO. Он будет транслировать все 51 матча турнира.