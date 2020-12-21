Встреча Нового, 1915-го, года в Одессе ожидалась, скажем так, непраздничной и унылой. Причин было несколько. Мы публикуем еще раз оригинальный текст, который выходил на нашем сайте 28 декабря 2016 года, с дополнениями.

Во-первых, в городе катастрофически не хватало елей и сосен, которыми одесситы по традиции запасались заранее на елочных базарах.

Во-вторых, как сообщали газеты того времени, по распоряжению генерал-губернатора в ресторанах и буфетах запретили торговлю водкой и водочными изделиями. Этим же распоряжением запрещались массовые народные гуляния.

И в-третьих, превратившись в прифронтовой город (шла Первая мировая война) Одесса из блистающей огнями улиц в вечернее время превратилась в темный и пустынный город. Автомобилей на улицах Одессы практически не стало видно – они все были реквизированы и отправлены в Петроград для нужд Действующей армии.

Имперские традиции празднования Нового года в Одессе

Но новогодний праздник в Одессе все же состоялся. Вместо елок гирляндами и игрушками украшали приусадебные плодовые деревья. И шампанское на столах было, и водка, разлитая в чайники (в то время в Одессе уже был установлен «сухой закон». – Ред.) присутствовала.

Всего за три года до начала войны Новый год в Одессе встречали совсем по-иному.

В последние дни уходящего 1911 года одесские газеты пестрели объявлениями о предстоящих в новом, 1912-м, году традиционных благотворительных новогодних мероприятиях.

В конце декабря 1911 года в одном из красивейших зданий города – зале Новой биржи – была устроена новогодняя елка с двухдневной лотереей. Прием пожертвований для «Общества помощи бедным» проводился на квартире градоначальника в Куликовском переулке. Пожертвования на елку составили более 4 тысяч рублей.

В предновогоднюю ночь в залах Новой купеческой биржи гремел военный оркестр, кружились пары танцующих. Привлек много публики и новогодний концерт-бал в пользу «Общества попечения о бедных бесприютных еврейских детях». А 3 и 7 января в театре Сибирякова (сейчас – Одесский украинский театр) состоялись «грандиозные балы под девизом «Ничего не бояться и ничему не удивляться», на которых играли 12 оркестров». Собранные средства пошли в пользу Театрального общества и пенсионного фонда

Одесситов, особенно посетителей дешевых кинотеатров, в первые дни нового, 1912-го, года порадовал Мирон Гроссман, выпустивший в прокат свою первую игровую киноленту «Одесские катакомбы». Успех этого полнометражного фильма был просто невероятный, он вытеснил с экранов местных кинотеатров всю привозную продукцию.

В Советском Союзе Новый год 20 лет отмечали без елки

Официально до 1935 года Новый год в Советском Союзе отмечали без елки. Всему виной была антирелигиозная кампания, которая ставила целью уничтожить дореволюционные порядки. Поэтому и елка, и Дед Мороз превратились в «религиозные пережитки». А в 1929 году XVI партийная конференция утвердила «новый режим работы» – ввела пятидневную рабочую неделю. Из-за этого и Новый год, и день Рождества (7 января) стали обычными рабочими днями.

В одном из документов той конференции отмечалось: «Ребят обманывают, что подарки им принес Дед Мороз. Религиозность ребят начинается именно с елки. Господствующие эксплуататорские классы пользуются «милой» елочкой и «добрым» Дедом Морозом еще и для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала».

Вот заметка из газеты «Одесские известия» за 31 декабря 1921 года, которая рассказывает, как встречали Новый год по-советски: «Пересыпский райпартком КП(б)У и союз металлистов устраивают сегодня в 9 часов вечера для своих членов в Клубе металлистов («Дом трудолюбия») встречу Нового года. Программа: концертное отделение, пение, декламация, и пр. При клубе – буфет. Вход для членов партии – по партбилетам, а для членов союза – по книжкам профсоюза свободный».

Накануне нового года все концертные площадки Одессы – клубы, Дворцы учащихся и студентов, актовые залы институтов и университета заполнялись лекторами и пропагандистами, которые без устали рассказывали об успехах советского государства. Танцы – не поощрялись, но в порядке исключения студенты могли танцевать «одобренные» партийным руководством вальс и польку.

Ну а дома каждая семья отмечала новогодний праздник так, как это и принято, – семейные праздники всегда были теплыми и душевными.

«Скучать строго запрещено»

После «легализации» Нового года в 1935 году, его стали встречать «как положено» – весело, остроумно, с розыгрышами и подарками. В газете «Черноморская коммуна» 31 декабря 1935 года была опубликована заметка о встрече Нового года в Индустриальном институте (сейчас – Одесский политехнический университет): «Студенты на удивление весело, радостно встретили новый год, который будет годом новых побед в учебе. Вечер удался на славу. Лозунгом было – «Скучать строго запрещено». Это был будущий жизнерадостный карнавал людей всех эпох и народов».

Сразу после встречи Нового года и исполнения по радио «Интернационала», начинался новогодний радиоконцерт, который ждала вся страна. Он длился два часа. Звучали номера в исполнении самых знаменитых артистов предвоенного времени: Лидии Руслановой, Марии Мордасовой, Леонида Утесова, Ивана Козловского, Вадима Козина и Сергея Лемешева.

В 1960–1970-е годы точно так же миллионы людей будут ждать показа по телевизору передачи «Голубой огонек». А потом станут почти обязательными новогодние показы фильмов «Карнавальная ночь», а позднее – «Иронии судьбы».

Конечно, и сейчас можно провести новогоднюю ночь дома за столом: вкусное оливье в тарелке, пузырьки шампанского и запах мандарин. Но в последнее время одесситы все чаще предпочитают провести ночь 31 декабря на главной площади города – они выходят на Думскую площадь, где устанавливается главная елка Одессы, и вместе с любимыми артистами отмечают приход Нового года. Традиции, которым больше двухсот лет, возвращаются.

СПРАВКА № 1:

Шампанское с винегретом

Сегодня уже мало кто помнит, что появление шампанского вина в СССР началось именно с празднования Нового года. Этот шипучий напиток стал непременным атрибутом новогоднего застолья в СССР. До середины 1930-х годов советские люди считали новогодние угощения самыми разными напитками – от вина самого разного разлива и качества до водки, коньяка и даже самогона. Но в конце 1936 года на Донском заводе наладили выпуск «Советского шампанского».

Главным новогодним блюдом на протяжении нескольких десятилетий оставался винегрет. Горячо любимый сегодня салат оливье тогда тоже уже знали, но он считался деликатесным – производство майонеза в СССР наладили лишь во второй половине 1950-х годов. Винегрет же оставался очень доступным и украшал столы советских граждан не только на новый год, но и во время всех больших праздников.

Помимо винегрета, в 30-е годы на новогодних столах чаще всего выставлялись в качестве угощений вареная картошка и селедка, украшенная колечками лука. Также подавали фрукты, а на десерт – торты, сладкие пироги, печенье, пряники.

СПРАВКА № 2:

Первая елка в Российской империи

Первая елка в Российской империи появилась именно в Одессе. Случилось это историческое событие 30 декабря 1811 года. Известен точный адрес, где она была установлена, – Софиевская, 5-а. Это дворец Потоцких-Нарышкиных (сегодня в этом здании находится Художественный музей).

Инициатива устроить праздник принадлежала герцогу де Ришелье. Распорядителем бала стал друг и секретарь Ришелье, молодой граф де Рошешуар. На балу присутствовал весь цвет одесской знати: граф Ланжерон, граф Сабанский с супругой, граф Разумовский, князь Долгорукий, месье Феликс де-Рибас, благородные негоцианты Рено и Сикард с супругами.

Посреди большого зала на палисандровом паркете стояла большая елка в разноцветном наряде из стеклянных игрушек. Одесский историк Александр де Рибас (внучатый племянник основателя нашего города) в своей книге «Старая Одесса» рассказал об этом событии в главе «Софьина елка»: «Это была первая елка в Одессе. Зеленая, неувядающая ель была привезена в Одессу из Умани как подарок графа Потоцкого молодой Нарышкиной. До того времени пустынные, лишенные растительности берега Черного моря не знали вовсе хвойных деревьев и праздник Рождества проводился без елки».

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