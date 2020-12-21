Скоро Новый год: как выглядят главные елки в разных городах Украины (фото)

В большинстве городов Украины прошли торжества по случаю открытия главных новогодних елок.
Показываем, как выглядят праздничные красавицы.
В Киеве главную елку 19 декабря страны зажигали столичный мэр Виталий Кличко в сопровождении “Святого Николая”.
Во Львове торжество состоялось 18 декабря. Городской голова Львова Андрей Садовый болеет коронавирусом, поэтому елку зажгла жена мэра Екатерина Кот-Садовая.
В Житомире открытие праздника сопровождалось световым шоу. Елка выглядит так.
А вот так выглядит в Кропивницком
И в Тернополе
В Луцке на елке сияет цифра 2021
На новогодней красавице в Ужгороде более 7 тысяч огоньков.
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Фото: Мария Котова, горсоветы Тернополя, Ужгорода, Житомира, Луцка, Львова, Кропивницкого, 24 канал