Скоро Новый год: как выглядят главные елки в разных городах Украины (фото)

Новогоднюю елку, которую устанавливают на Думской площади перед мэрией, называют главной. С этим далеко не все согласны. Главная, мол, это та, которая на Дерибасовской. Или та, что перед зданием Одесской облгосадминистрации. Но именно с момента «елочка, зажгись!» на Думской площади у нас стартуют рождественско-новогодние праздники. На Думской площади зажгла огни новогодняя елка-2021. А какой была

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