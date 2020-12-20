Елка по-одесски: как за 10 лет менялся облик зеленой новогодней красотки на Думской площади (фото)

Новогоднюю елку, которую устанавливают на Думской площади перед мэрией, называют главной. С этим далеко не все согласны. Главная, мол, это та, которая на Дерибасовской. Или та, что перед зданием Одесской облгосадминистрации. Но именно с момента «елочка, зажгись!» на Думской площади у нас стартуют рождественско-новогодние праздники.

На Думской площади зажгла огни новогодняя елка-2021.

А какой была елка на Думской в прошлом году? А в позапрошлом? Как менялся облик зеленой красавицы за последние 10 лет?

2011

Елка у здания мэрии была установлена 15 декабря. Она была «живой» — составленной из трехсот сосен. Высота елки — 17 метров. Была украшена игрушками и гирляндами. Макушка была выполнена в виде большой снежинки.

2012

Мало чем отличалась от елки-2011 зеленая королева праздника в 2012 году. Та же высота и точно такое количество сосен, из которых она была составлена. Красовалась гирляндами и светодиодными «цепочками».

2013

Елочка также была высотой 17 метров и на нее «ушло» такое же количество сосен. Светодиодные переливы, снежинки, звездочки и гирлянды. 62 шара на елке плавно меняли цвет. Рядом появился сказочный городок со светящимися животинками.

2014

В конце 2013 — начале 2014 года одесситы любовались уже искусственной елкой на Думской площади. Заказали ее у мастеров из фирмы «Люмьер». Внешне она была похожа на главную елку Украины в Киеве. Высота елки (с макушкой) — 20 метров, ширина — 9 метров. На ней зажгли гирлянды в виде снежинок. Елка была украшена и колокольчиками, переливалась множеством цветов. Сказочный городок рядом с елкой пополнился новыми светящимися зверушками.

В середине января 2014 года стало известно, что одесская королева праздника заняла восьмое место в рейтинге самых высоких елок Украины.

2015

Была установлена та же елка, только с другим украшением. Ее макушку украсили снежинкой. Мега-снежинками была «усыпана» и сама елка. Новогодняя героиня радовала несколькими километрами гирлянд и переливающимися разными цветами светодиодными лампочками.

2016

Практически ничего не изменилось в облике елки у мэрии. Та же мега-снежинка на верхушке, те же гирлянды. В украшении елки изменились кое-какие «атрибуты»: на ней появились мега-игршуки в виде подарочных коробок.

2017

Елка — та же. Появились новые зверушки в Сказочном городке рядом с елкой. Украсили елочку белыми снежинками и светодиодными игрушками. Главным ее украшением стали гирлянды и прозрачные длинные шнуры с расположенными внутри светодиодами). Елка переливалась тремя основными цветами: зеленым, синим и золотистым.

2018

Елка — та же. Ветки были украшены новыми узорами и разноцветной каймой. на ветках появились новые узоры и разноцветная кайма. Сказочный городок пополнился символом наступающего года Собаки. Рядом появилась светящаяся инсталляция в виде цифр «2018». Елку «зажигали» очень празднично и вкусно: был разрезан и роздан всем желающим огромный пряник площадью больше 18 квадратных метров. Пряник был украшен пряничными домиками, сладкими Потемкинской лестницей и Воронцовским маяком. Мега-пряник был занесен в Книгу рекордов Украины.

2019

Елка — все та же. Ее украсили гирляндами, шнуром со светодиодами. Новшеством стало украшение: по спирали кружила светодиодная метелица, была создана сказочная идиллия: в большой красный мешок по елке скатывались огромные подарки и елочные шары. Переливающиеся разными цветами три поросенка (символ 2019-го) поселились в Сказочном городке.

2020

Рядом со все той же елкой «поселился» Щелкунчик и Мышиный король (символ 2020-го). На самой елке появилось украшение в виде танцующих светящихся балерин. Обитатели «Сказочного городка» разбрелись по Стамбульскому парку.

Фото Марии Котовой и из открытых источников и автора