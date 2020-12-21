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Одесский дом на Торговой, 20: судьба после частичного обрушения (фото)

Одесский дом на Торговой, 20: судьба после частичного обрушения (фото)

Над крышей здания на Торговой, 20 сейчас навис кран. Сам дом с лета обнесен забором. За ним просматривается техника. В момент наблюдения стояла тишина: работы не проводились. Как же сложится судьба дома, вернее, того, что от него осталось?

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Немного «новейшей» истории

Дом под номером 20 по улице Торговой (бывший доходный дом И.Бенетато постройки конца XIX века) находился в тесном соседстве с мега-банькой постройки советских времен. Баня давным-давно стояла, огороженная старым забором, и «картинка» эта так примелькалась, что, казалось, так будет всегда.

Новейшая история бывшей бани и старого жилого дома началась в сентябре 2019 года. Ее начали сносить, что, как мы подробно рассказывали, очень обеспокоило жителей дома на Торговой, 20.

Баню снесли в начале марта 2020 года. А новейшая история этого «куска» города продолжилась: 18 мая 2020 года часть дома на Торговой, 20 «грохнула». Получили мы еще один адрес бедствия.

Жильцам дома в результате повезло: застройщик, по чьей вине произошел обвал, выкупил у пострадавших жильцов квартиры.

Дом на Торговой, техника

Дом на Торговой, кран

Продолжение истории

Новейшая история старого здания на Торговой, 20 продолжилась: его (вернее, то, что от него осталось) стали разбирать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава одесского ГАСКа Александр Авдеев: в инспекцию поступило сразу несколько обращений от одесситов.

Что на сегодняшний день? Глава ГАСКа сообщает, что по поводу сложившейся ситуации необходима разработка собственной дорожной карты. По словам Авдеева, сейчас здание жилого дома по улице Торговой, 20 находится на балансе КП «ЖКС «Порто-Франковский». При этом «земельный участок заказчику не передавался».

В каком состоянии здание?

Глава одесского ГАСКа также сообщает следующее: «Мы получили заключение о техническом состоянии конструкций здания по адресу Торговая, 20, и возможности его дальнейшей эксплуатации, разработанного Одесской государственной академией строительства и архитектуры. В нем указано, что устойчивость одной стены жилого дома обеспечивается за счет примыкания к ней двухэтажного здания по улице Пастера, 40. Тут возможно обрушение кладки на кровлю соседнего дома и существует реальная угроза обрушения элементов здания. Поэтому проведение любых работ, в том числе по демонтажу жилого дома, возможно после принятия ряда решений».

Дом на Торговой, вид с Пастера

Вид со двора дома на Пастера, 40

Дом на Торговой, вид со двора дома на Пастера

Дом на Торговой, двор

Пути решения вопроса есть?

Что же в результате? В ГАСКе видят такой путь. Первое: необходимо решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполкома Одесского горсовета по поводу состояния здания. Второе: необходимо создание под данному адресу ОСМД, принятия на его баланс данного жилого дома и оформления в установленном законом порядке права собственности или пользования земельным участком и уведомления о начале выполнения подготовительных работ.

Пока же, как мы сообщили выше, рядом с обвалившимся домом на Торговой, 20 — тишина. А над крышей здания навис кран…

Дом на Торговой, забор

Фото автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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