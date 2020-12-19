Новости Одессы и Одесской области

Одесские елки зажгли огни: в городе стартовали рождественско-новогодние праздники-гуляния (фото)

Одесские елки зажгли огни: в городе стартовали рождественско-новогодние праздники-гуляния (фото)

В День святого Николая в Одессе дан старт рождественско-новогодним праздникам. Как это происходит в центре города?

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Карантин помехой не стал: на Думской площади при большом скоплении народа (практически все — без масок) официально открыли главную елку города в сопровождении живого оркестра Муниципального театра духовой музыки им. А. Салика.

Святой Николай выразил уверенность, что с этого дня все «негаразды» и проблемы года пойдут на спад. Собравшиеся на площади одесситы восприняли это с восторгом. После этого главный герой праздника пожелал одесситам хранить любовь и доброту в сердце, что тоже вызвало бурю радостных эмоций.

Что и где происходит в центре города? В Летнем театре Горсада открылась резиденция Деда Мороза, будет работать ежедневно. Дедушка очень позитивен, с удовольствием играет с детьми, постоянно звучит музыка, дети и взрослые танцуют. Здесь украшена живая елка, можно попросить доброго дедушку вручить вашему ребенку подарок.

Одесские елки, горсад

Летний театр Горсада

Дерибасовская украшена фотозонами со знакомыми нам с прошлых лет мега-игрушками. У елки на главной улице — Дед Мороз. Сфотографироваться с ним стоит 20 гривен. Ну, а если вы хотите, чтобы он лично вручил подарок вашему малышу, то это обойдется уже в 30 гривен. С другой стороны елки прогуливается Святой Николай.

Одесские елки, Дерибасовская

На Дерибасовской

Одесские елки, "подарок"

Каток на Греческой площади еще в стадии «раннего становления», там пока делать нечего.

каток на Греческой

Каток на Греческой

Приморский бульвар засиял-заискрился, карусель заработала. По бульвару можно покататься и на новогоднем паровозике. Ярмарка (городок лакомств) тоже в разгаре. Аромат глинтвейна в большом ассортименте щекочет ноздри. Впрочем, не глинтвейном единым…

Как и в прошлом году, зверушки одесского сказочного городка разбрелись по Стамбульскому парку. Тоже светятся-переливаются. Часть зверушек и елочек заискрились огнями на Потемкинской лестнице. Любимые праздники официально стартовали!

Одесские елки, Санты
Одесские елки, в горсаду
Одесские елки, башмак
Одесские елки, карусель
Одесские елки, на карусели
Одесские елки, билеты
Одесские елки, звезда
Одесские елки, Потемкинская лестница
Одесские елки, паровозик
Одесские елки, Приморский бульвар
Одесские елки, бульвар
Одесские елки, домики
Одесские елки, угощение
Одесские елки, гирлянда
Одесские елки, главная
Одесские елки, зверушки в парке
Одесские елки, Стамбульский парк
Одесские елки, новый год
Одесские елки, на открытии
Одесские елки, огни
Одесские елки, главная елка
Одесские елки, оркестр

Фото автора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить