Одесские елки зажгли огни: в городе стартовали рождественско-новогодние праздники-гуляния (фото)

В День святого Николая в Одессе дан старт рождественско-новогодним праздникам. Как это происходит в центре города?

Карантин помехой не стал: на Думской площади при большом скоплении народа (практически все — без масок) официально открыли главную елку города в сопровождении живого оркестра Муниципального театра духовой музыки им. А. Салика.

Святой Николай выразил уверенность, что с этого дня все «негаразды» и проблемы года пойдут на спад. Собравшиеся на площади одесситы восприняли это с восторгом. После этого главный герой праздника пожелал одесситам хранить любовь и доброту в сердце, что тоже вызвало бурю радостных эмоций.

Что и где происходит в центре города? В Летнем театре Горсада открылась резиденция Деда Мороза, будет работать ежедневно. Дедушка очень позитивен, с удовольствием играет с детьми, постоянно звучит музыка, дети и взрослые танцуют. Здесь украшена живая елка, можно попросить доброго дедушку вручить вашему ребенку подарок.

Дерибасовская украшена фотозонами со знакомыми нам с прошлых лет мега-игрушками. У елки на главной улице — Дед Мороз. Сфотографироваться с ним стоит 20 гривен. Ну, а если вы хотите, чтобы он лично вручил подарок вашему малышу, то это обойдется уже в 30 гривен. С другой стороны елки прогуливается Святой Николай.

Каток на Греческой площади еще в стадии «раннего становления», там пока делать нечего.

Приморский бульвар засиял-заискрился, карусель заработала. По бульвару можно покататься и на новогоднем паровозике. Ярмарка (городок лакомств) тоже в разгаре. Аромат глинтвейна в большом ассортименте щекочет ноздри. Впрочем, не глинтвейном единым…

Как и в прошлом году, зверушки одесского сказочного городка разбрелись по Стамбульскому парку. Тоже светятся-переливаются. Часть зверушек и елочек заискрились огнями на Потемкинской лестнице. Любимые праздники официально стартовали!

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