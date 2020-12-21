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Глава поселка под Одессой стала рекордсменкой Украины по поддержке избирателями на выборах

Глава поселка под Одессой стала рекордсменкой Украины по поддержке избирателями на выборах

Глава поселкового совета пгт Доброслава Одесской области Людмила Прокопечко попала в Национальный реестр рекордов Украины за наивысшую поддержку избирателями на прошедших местных выборах.

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Об этом Прокопечко сообщила накануне на своей странице в Facebook.

Как отражено в почетной грамоте, которую вручили главе Доброслава, на выборах ее поддержали 92,4% избирателей. Это максимальный процент в Украине за поселкового голову на прошедших выборах.

Национальный рекорд Украины

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Доброславе собрали самую высокую новогоднюю елку из опавших кленовых листьев, установив таким образом новый национальный рекорд.

А в 2018 году в Доброславе зарегистрировали национальный рекорд — самую большую в Украине семью, принадлежащую к религиозной общине евангельских христиан святых сионистов.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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