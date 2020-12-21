Глава поселка под Одессой стала рекордсменкой Украины по поддержке избирателями на выборах

Глава поселкового совета пгт Доброслава Одесской области Людмила Прокопечко попала в Национальный реестр рекордов Украины за наивысшую поддержку избирателями на прошедших местных выборах.

Об этом Прокопечко сообщила накануне на своей странице в Facebook.

Как отражено в почетной грамоте, которую вручили главе Доброслава, на выборах ее поддержали 92,4% избирателей. Это максимальный процент в Украине за поселкового голову на прошедших выборах.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Доброславе собрали самую высокую новогоднюю елку из опавших кленовых листьев, установив таким образом новый национальный рекорд.

А в 2018 году в Доброславе зарегистрировали национальный рекорд — самую большую в Украине семью, принадлежащую к религиозной общине евангельских христиан святых сионистов.