В 2023 году Одесская Юморина будет отмечать своё 50-летие. За все эти годы вокруг Юморины скопилось немало баек, легенд и курьезов. Каких именно, выясняли корреспонденты «Одесской жизни»…

Юморина-2021 уже второй год будет проводиться в условиях карантинных ограничений. Но это, мы уверены, не станет поводом для грусти. Тем более, что есть что вспомнить о знаковых эпизодах одесских Юморин прошлых лет, и ещё раз улыбнуться.

В Одессе по Потемкинской лестнице ездят на велосипедах, «Запорожцах» и… лыжах!

Болельщики старого КВН наверняка помнят команду веселых «пиратов» из нефтехимического института им. Губкина. Так вот, ее капитана в тельняшке с красным пиратским платком на голове звали Ярослав Харечко.

Слава Харечко вошел в историю Одессы, повторив подвиг Сергея Уточкина. Только Уточкин хулигански спустился по Потемкинской лестнице на велосипеде, а Слава — на слаломных лыжах.

Трудно передать весь накал и трагизм ситуации, предшествовавшей этому историческому спуску. Десятки тысяч людей возле памятника Дюку — как-никак, Юморина! Вот и сам герой с лыжами в руках, которые, вообще-то, оказались при нем случайно. Прилетев на одесскую Юморину с горнолыжной базы Теберды, он попробовал оставить лыжи в камере хранения, но работники отказались их принимать.

Пришлось Харечко на Приморский бульвар ехать прямо с лыжами. Но его душа жаждала подвига. И он решился! Но подвиг легко совершать где угодно: в небесах, в бушующем море, даже в горящем танке, — только не в Одессе. Соседи и родственники очень эмоционально расхолаживают советами. Вот и одесская жена Харечко Вера Тищенко была категорична:

— Слава, отойди от лестницы! Ты же поломаешь себе руки-ноги! Где мы 1 апреля найдем гипс?

— Верунчик, народ ждет! — умолял Харечко.

— Они ищут дураков! Пусть ищут в другом месте!

— Они не ищут дураков. Организаторы за самый шуточный трюк дают 25 рублей.

— С тобой вот так всегда — ты ждешь, когда кто-то заберет твои деньги. Иди уже быстро спустись им, а то мы опаздываем на обед.

— Вера, а гипс? — спросил шепотом за спиной кто-то из знакомых.

— Ой, вы прямо, как бухенвальдский набат — из всего делаете трагедию. Может быть, мы обойдемся и йодом.

И уже распорядителю праздника:

— Так, приготовьте 25 рублей — сейчас вы увидите шутку на все 100! Но от вас дождешься!

Кстати, за год до Харечко, экзотический трюк продемонстрировал Ефим Выдомский. Фима спустился по Потемкинской на голубом «горбатом» «Запорожце». Правда, у него тут же отобрали водительские права. Но вскоре фотокорреспонденты и операторы проявили свои пленки, и Фима стал народным героем. А местное начальство решило простить удальца из простых водителей.

Ранее мы рассказывали об особенностях одесской Юморина-2021: как она пройдет и как можно будет развлечься.

Гоголь на Юморине в одесской трактовке

В 1975 году в дни одесской Юморины Олег Сташкевич решил поставить гоголевские «Записки сумасшедшего» с замечательным КВНовским актером Игорем Кнеллером в главной роли. Причем ставил этот моноспектакль не где-нибудь, а прямо в одном из обычных дворов.

Ступени, ведущие на мансарду, — сцена. Начесанный, неряшливый Поприщин. А среди зрителей — весь цвет писательской юмористики страны от Григория Горина до Виктора Славкина. Вот только самих-то жителей двора не предупредили, что их обитель на время превратится в театральную сцену.

И внезапно в гоголевский мир ворвался мир одесского двора.

Поприщин (делая широкий жест рукой). Этот дом я знаю. Это дом Зверкова. Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих…

Жилец второго этажа (в пространство). Сеня, кто такой Зверков? Это не тот чмур, что два года назад отвалил?

Голова Сени (из окна первого этажа). Нет, у того была какая-то простая фамилия, типа Сервирог.

Поприщин (несколько нервничая). Тут есть у меня один приятель, который хорошо играет на трубе…

Пожилая дама (в халате и папильотках, точно таких, как у Поприщина). Это Алик, который живет у меня за стенкой. Только он играет не «хорошо», а громко! Но пусть лучше он уже играет на трубе! А то когда он приводит к себе дам, то я вам скажу: куда там той трубе!

Откуда у одесской Юморины ноги растут?

— Первую Юморину отпраздновали в Одессе в 1973 году, — рассказал нам один из участников и организаторов первых одесских фестивалей смеха Валентин Крапива. — Сама идея праздника появилась, когда в 1972 году закрыли КВН. Именно после этого события авторская группа, а именно — Георгий Голубенко, Игорь Кнеллер, Юрий Макаров, Олег Сташкевич, Леонид Сущенко, Валерий Хаит и Аркадий Цыкун, рассудив, что «КВНа нет, а жить все-таки надо!», собралась и придумала одесский фестиваль смеха — Юморину. Слово «Юморина» первым произнес Олег Сташкевич (ныне литературный секретарь Михаила Жванецкого), а эмблему фестиваля — «морячка» — предложил Аркадий Цыкун.

Кстати, сам Цыкун сейчас живет в Израиле. И не так давно, в соответствии с законом об Авторском праве, решил доказать свою причастность к «морячку» и получать процент от продажи вещей с эмблемой. Но суд — дело долгое и недешевое, да и сам Аркадий Цыкун понимал, что вряд ли Одесса захочет поделиться своими доходами.

Так что и в этом году, когда народ выйдет на Юморину, с футболок, плакатов и транспарантов снова всем будет улыбаться «Веселый морячок».

Нешуточные воспоминания о шуточных деньгах

Одесситы всегда славились не только своим юмором, но и предприимчивостью. Поэтому водились в Одессе даже свои деньги, которые Одесский фальшивомонетный двор выпускал специально к 1 апреля.

Одесситы с удовольствием брали в руки «1 Катеньку», выпущенную в честь основательницы Одессы Екатерины ІІ. С почтением были встречены «4 одесских франка». Одесса не забывает четырех франков — де Рибаса, де Ришелье, де Волана и де Ланжерона. И уж попутно с легкой грустью она вспоминает времена Порто-франко. Очень памятной оказалась купюра в «1 дюкат», в честь одесского герцога, т.е. дюка Армана Эмманюэля София-Септимани дю Плесси де Ришелье.

Никого не оставили равнодушными «2 лева». Очевидно, в честь двух бронзовых львов в Городском саду на Дерибасовской. Свидетельствомэтого же времени стал «разРУБЛенный империалъ», на оборотной стороне которого для тех, кто еще не мог в это поверить, была приведена разрубленная карта империи, носившей некогда имя «СССР».

А вот изображенные на другой банкноте одесские писатели (Э. Багрицкий, В. Катаев, Ю. Олеша, И. Бабель, В. Инбер, И. Ильф, Е. Петров) всех, как всегда, вдохновляли. Вдохновляло и название этой нашей неразменной монеты, простите, бесценной банкноты — «Семь лир».

Шла перестройка. Год от года жизнь становилась все краше, а деньги все веселее. Одесситы запускали в оборот то «Фунт лиха», то персонально для рэкетиров «Один пистоль», то, по приколу, «Веселый рубчик» и др. Это была веселая ностальгия по прошлому, чудесным образом облегчающая настоящее.

2010. Евгения МАРИНИЧ

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Валентина КРАПИВУ

Напомним, что ранее мы рассказывали о мифах, которыми обросла Юморина в Одессе.