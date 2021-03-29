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Одесская Юморина: пять мифов о «самом одесском празднике»

Одесская Юморина: пять мифов о «самом одесском празднике»

Одесситы — народ особенный, трепетно относящийся к своим традициям и всему одесскому. А еще, у нас есть удивительная способность создавать мифы и транслировать их на весь мир, безоговорочно уверовав в их истинность. Согласитесь, это — искусство! И праздник Юморины не исключение.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

За 45 лет своего существования одесская Юморина обросла множеством мифов. Некоторые из них, на наш взгляд, пора опровергнуть.

МИФ ПЕРВЫЙ: Юморина — исконно одесский праздник

1 апреля — Всемирный день Юмора. Он отмечается в разных странах мира карнавальными шествиями, розыгрышами, шутками начиная со средних веков. В некоторых странах праздник носит другое название — День дурака, День болвана, Апрельская рыба и пр. Первые документальные упоминания Дня дурака относят к 1392 году в произведениях английского поэта Чосера.

Название Юморина действительно придумано одесситами для одесситов. Его автор — Олег Сташкевич, режиссер, сценарист и литературный секретарь Михаила Жванецкого.

одесская юморина

МИФ ВТОРОЙ: Юморина — народный праздник, а власти не имели к нему отношения

С самой первой Юморины, 1973 года, праздник создавался под контролем у местных властей. Он находился под «опекой» Одесского обкома комсомола по линии работы с молодежью. После запрета Юморины, с 1976 годы одесситы отмечали праздник в неформальной обстановке небольшими коллективами.

 Ранее мы рассказывали об особенностях национальной одесской Юморины.

МИФ ТРЕТИЙ: Юморина в Одессе всегда была выходным днем

Официальным праздничным и выходным днем одесская Юморина была в 2009-2013 годах. А вот в Армении «День сатиры и юмора» — национальный праздник и выходной день с 2006 года.

юморина

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: Одесская Юморина была доступным праздником, а сейчас — сплошная коммерция

После возрождения Юморины, в 1987 году все первоапрельские мероприятия, кроме парада-карнавала и уличных выставок были платными. Традиция массовых бесплатных мероприятий, в том числе и концерты звезд появилась во времена Эдуарда Гурвица.

МИФ ПЯТЫЙ: Раньше на Юморине не было пьяных

Юморина Беспорядки

Толпа раскачивает троллейбус на Юморина в 1976 году.
Фото: из открытых источников

По воспоминаниям очевидцев, одной из причиной запрета Юморины в Одессе в 1970-х годах — было огромное количество нетрезвых людей. Именно 1 апреля 1976 года толпа не дождавшись, обещанного выстрела из пушки, пыталась все таки произвести залп с помощью пороха и других веществ. Один из «весельчаков» свалился с памятника и разбил себе голову в кровь. Милиция задержала подвыпившего хулигана. Но возмущенная толпа стала переворачивать машины на Приморском бульваре. Потом люди начали раскачивать троллейбус с пассажирами.

Как бы то ни было, Юморина остается самым любимым праздником одесситов. Улыбайтесь, господа!

Ранее мы рассказывали как проходила Юморина на карантине. и как шутили одесситы которых эпидемия коронавируса «разбросала по разным диванам».

 

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1 комментарий
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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одессит
одессит
3 часов назад

быдлопраздник для быдла. И правильно сделали, что это пьяное убожество запрещали. Но сейчас день быдла каждый день, день ЗЕленого быдла

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