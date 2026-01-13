Ключевые моменты:

Журналистка «Одесской жизни» стала свидетелем демонтажа главной елки города на Греческой площади

Новогоднюю елку в этом году начали разбирать раньше обычного — еще до Старого Нового года

Главную елку Одессы разобрали и убрали с Греческой площади

Праздничные гирлянды еще вчера мерцали вечерним светом, а сегодня — рабочие осторожно снимают украшения, разбирают ветви, складывают металлические конструкции. И все это — еще до Старого Нового года. Будто кто-то в спешке перевернул последнюю страницу праздников.

Вокруг — обычное городское движение: кто-то спешит по делам, кто-то останавливается на мгновение, чтобы посмотреть. В этих взглядах — легкое удивление и тихая печаль. Ведь елка на Греческой площади была не просто декорацией. Она стала знаком того, что, несмотря на зиму, войну, усталость и тревоги, город все же позволил себе немного света, тепла и надежды.

Праздники в Одессе в этом году были сдержанными, без шумных гуляний, но с особым смыслом. Каждая лампочка на елке светила будто наперекор обстоятельствам. И потому ее ранний демонтаж воспринимается не просто как конец новогоднего сезона, а как слишком быстрое прощание с ощущением чуда.

Город возвращается к будням. Греческая площадь снова становится просто площадью — без праздничного центра, без елки, которая собирала вокруг себя людей. Старый Новый год в этот раз одесситы встретят уже без нее.

И от этого действительно немного грустнее, чем обычно.

А как выглядела главная елка Одессы в последние зимние праздники (кстати, ее впервые разместили на Греческой площади), можно посмотреть по этой ссылке:

Зимний праздник на Греческой площади Одессы: елка, карусель и праздничные огни.

Читайте также: Украшенные витрины магазинов превратили Одессу в сияющую зимнюю сказку (фоторепортаж)

Фото автора