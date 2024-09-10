Афиша Одессы на 10 — 12 сентября: бесплатные кинопоказы, концерты и выставки

Целый ряд событий на этой неделе будет посвящен юбиляру — Александру Довженко. Это и выставки, встречи, просмотр фильма на Одесской киностудии. Также не будет забыт Михаил Жук в честь которого в Национальной библиотеке проведут конференцию, посвященную его творчеству. В музее истории евреев будут вспоминать выдающегося архитектора Егуды Магидовича. А в Джазовой академии, ее основательница и ведущая Елена Шевченко проведет вечер посвященный выдающемуся музыканту Пета Метини.
Продолжая тему кино, напомним что на этой неделе можно присоединиться к просмотру фильмов 5 этнографического фестиваля ОКО в Болграде или онлайн. А еще состоятся открытия выставок и презентации новых книг, заседание английского разговорного клуба. Поэтому не пропустите самое интересное.
Что: Кинопоказы 5 фестиваля этнографических фильмов «ОКО»
Где: https://megogo.net/ru
Когда: 10 – 15 сентября
Что: Кинопоказ «Сумка дипкурьера»
Где: Французский бульвар,33 Одесская киностудия
Когда: 10 августа, 14:00
Что: Лекция ко Дню рождения Александра Довженко
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 10 сентября, 15:00
Что: Выставка к 130-летию со дня рождения А.П.Довженко
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 11 сентября, 11:00
Что: Лекция «Стусовские чтения: «Как хорошо то, что смерти не боюсь я…»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 11 сентября, 15:30
Что: Презентация книги Евгения Хаита «Хорошее мне говорите»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 11 сентября, 17:00
Что: American English Club
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 11 сентября, 17:00
Регистрация https://bit.ly/47kWUOr
Что: Открытие выставки «Несокрушимые»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 12 сентября, 16:00
Что: Джазовая академия. К 70-летию Пета Метини
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 12 сентября, 17:00
Благотворительный взнос по желанию
Что: Конференция “Избранник муз. Михаил Жук – художник, литератор, преподаватель”
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 12 – 13 сентября, 10:00 – 16:00
Что: Эдуард Амчиславский “Актёры кино. Одесса”
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 12 сентября, 13:00
Что: Лекция «Одесские годы жизни архитектора Иегуды Магидовича»
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев Одессы
Когда: 12 сентября, 18:00