Новости Одессы и Одесской области

Как большевики пытались захватить власть в Одессе

Как большевики пытались захватить власть в Одессе

В ноябре 1917 года в Одессе произошло ноябрьское восстание. Это была попытка свержения большевиками Одесского совета УНР — представительства Центральной Рады в Одессе.

В конце ноября 1917 года Одессу потряс вооруженный конфликт, причиной которого стали слухи о разоружении Красной гвардии гайдамаками. Слухи распространяли большевики, которые собирались произвести в городе вооруженный переворот.

Три сотни красногвардейцев захватили вокзал и гараж «Красного Креста», который занимали войска УНР, а также 40 автомобилей. Кроме того, мятежники попытались привлечь к восстанию нейтральные сербские части, которые были переведены в Одессу для войны на румынском фронте. На стороне красногвардейцев также выступали матросы крейсера «Алмаз», которые совершили попытку захватить здание Английского клуба, где проходили заседания Одесской Украинской Рады.

Чтобы противостоять большевикам, Одесский совет призвал на помощь отряды гайдамаков. Перестрелки, в которых с обеих сторон погибло 20 человек, шли в центре города, около вокзала и штаба округа в течение двух дней. Вооруженные столкновения возникали у «Привоза», на Большом Фонтане, на улице Екатерининской.

Не имея возможности достичь своих целей, большевики пошли на попятную. Для прекращения кровопролития был создан Временный объединенный комитет Советов, в который вошли по три представителя от Одесского совета и Одесской Украинской Рады. Кроме того, было сформировано Временное революционное бюро из представителей штаба округа, Украинской Рады и Румчерода. (Напомним, Румчерод — центральный исполнительный комитет советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы.) Войска УНР взяли под свой контроль все важные стратегические объекты Одессы, и конфликт был исчерпан. Чтобы восстановить порядок в городе, были созданы отряды милиции, домовая охрана и еврейская самооборона.

Ирина СОРОКИНА

Источники: tudoy-sudoy.od.ua, militera.lib.ru, Википедия

Читайте также:

Какие войны пережила Одесса?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Как в Одессе 77-летие троллейбуса отмечали (фоторепортаж)
    Как в Одессе 77-летие троллейбуса отмечали (фоторепортаж)

    Сегодня, в субботу, 12 ноября 2022 года, в Одессе отпраздновали 77-ю годовщину запуска троллейбуса. Десятки горожан пришли в вагоноремонтные мастерские на Алексеевской площади, чтобы посетить музей истории электрического транспорта, сообщает КП «Одесгорэлектротранс».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что пели об Одессе чумаки
    Что пели об Одессе чумаки

    Одесса – многонациональный город, и одесситы всегда разговаривали на самых разных языках. Сегодня в городе все чаще можно услышать украинскую речь, а его жители все больше интересуются украинской историей и культурой.
    Мало кто знает, но Одесса не раз становилась героиней чумацких песен, ведь через наш город проходил чумацкий шлях. В своих песнях чумаки изображали Одессу такой, какой видели и знали ее более двухсот лет назад.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесскому троллейбусу – 77 лет: что готовит музей электротранспорта? (фото)
    Одесскому троллейбусу – 77 лет: что готовит музей электротранспорта? (фото)

    Сегодня, 7 ноября 2022 года, одесскому троллейбусу исполняется 77 лет. В честь этой знаменательной даты коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» готовит праздничное мероприятие в своем музее.
    Об этом сообщается на странице КП «Одесгорэлектротранс» в Facebook.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Этот день в истории: почему фашисты потопили теплоход «Армения»?
    Этот день в истории: почему фашисты потопили теплоход «Армения»?

    В этот день, 7 ноября, в 1941 году пассажирско-грузовой теплоход «Армения» был потоплен немецкой авиацией в 18 милях от побережья Крыма. В результате погибли от 4 до 10 тысяч человек.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесский художественный музей: история и современность
    Одесский художественный музей: история и современность

    Сегодня каждый из нас несет свою миссию: кто-то обороняет нас на фронте, кто-то помогает военным, кто-то лечит, кто-то поддерживает в трудную минуту, а кто-то занимается благотворительностью. Своя миссия есть и у команды Одесского национального художественного музея – это сохранение культурного наследия, фиксация современной истории и распространение информации о войне через творчество.
    Ко дню рождения музея, которому сегодня, 6 ноября, исполняется 123 года, мы расскажем вам о том, как зарождался храм искусства и чем он живет сейчас.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить