Как большевики пытались захватить власть в Одессе

В ноябре 1917 года в Одессе произошло ноябрьское восстание. Это была попытка свержения большевиками Одесского совета УНР — представительства Центральной Рады в Одессе.

В конце ноября 1917 года Одессу потряс вооруженный конфликт, причиной которого стали слухи о разоружении Красной гвардии гайдамаками. Слухи распространяли большевики, которые собирались произвести в городе вооруженный переворот.

Три сотни красногвардейцев захватили вокзал и гараж «Красного Креста», который занимали войска УНР, а также 40 автомобилей. Кроме того, мятежники попытались привлечь к восстанию нейтральные сербские части, которые были переведены в Одессу для войны на румынском фронте. На стороне красногвардейцев также выступали матросы крейсера «Алмаз», которые совершили попытку захватить здание Английского клуба, где проходили заседания Одесской Украинской Рады.

Чтобы противостоять большевикам, Одесский совет призвал на помощь отряды гайдамаков. Перестрелки, в которых с обеих сторон погибло 20 человек, шли в центре города, около вокзала и штаба округа в течение двух дней. Вооруженные столкновения возникали у «Привоза», на Большом Фонтане, на улице Екатерининской.

Не имея возможности достичь своих целей, большевики пошли на попятную. Для прекращения кровопролития был создан Временный объединенный комитет Советов, в который вошли по три представителя от Одесского совета и Одесской Украинской Рады. Кроме того, было сформировано Временное революционное бюро из представителей штаба округа, Украинской Рады и Румчерода. (Напомним, Румчерод — центральный исполнительный комитет советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы.) Войска УНР взяли под свой контроль все важные стратегические объекты Одессы, и конфликт был исчерпан. Чтобы восстановить порядок в городе, были созданы отряды милиции, домовая охрана и еврейская самооборона.

Ирина СОРОКИНА

Источники: tudoy-sudoy.od.ua, militera.lib.ru, Википедия

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