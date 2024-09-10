Будет ли Одесса с теплом при длительных отключениях света зимой

Подготовка идет по графику. Об этом сообщила заместитель Одесского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анна Позднякова.

Идет подготовка к установке газовых мини-электростанций

По словам Анны Поздняковой, в ноябре в Одессу поступят когенерационные установки, которые обеспечат работу крупных котелен при возможных длительных отключениях света.

«Акцентирую внимание, что по состоянию на сейчас ведутся строительные работы. Пока ожидаем поставки оборудования, его еще нет. Ожидаем поступления в ноябре. Такие сроки обусловлены контрактами, которые заключала ООН (ПРООН), поэтому, соответственно, повлиять на сроки поставки мы не можем. Со своей стороны ведем все необходимые подготовительные работы, которые будут выполнены вовремя», — рассказала она.

Ранне Анна Позднякова сообщала, что газопоршневые когенерационные установки появятся, в первую очередь, в Киевском районе и будут покрывать территорию от площади Толбухина до конца микрорайона Таирова. Они будут давать тепло и воду при отключении света для 250 тысяч человек.

Ремонт теплосетей

Сейчас, по словам вице-мэра, проводится техническое диагностирование и ремонт котлов и трубопроводов, обследование дымовых труб, выполнение текущих и капитальных ремонтов котлов, электрооборудования, насосного хозяйства.

Также проводится технический осмотр генераторов, которые будут подпитывать малые котельные в случае необходимости.

Продолжается ремонт на городских теплосетях. В частности, на улице Базарная, 118 заменяется более 20 метров поврежденной трубы непосредственно под дорожным полотном. Теплосеть проложена более 30 лет назад и чтобы избежать порывов теплосети в дальнейшем, было решено заменить поврежденный участок.

Также продолжаются работы на: