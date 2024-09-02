День Одессы, нотариата и праздник кокоса: что отмечаем 2 сентября

Сегодня, в понедельник, 2 сентября, 922-й день войны в Украине. До Нового года осталось 120 дней. А в Одессе особый праздник – День города. Но это не единственное примечательное событие этого дня. О праздниках и наиболее значимых событиях этого дня – в материале «Одесской жизни».
Праздники 2 сентября
День города Одесса
Традиционно в этот день поднимается флаг Одессы и проходят церемонии возложения цветов к памятникам основателей города и открывают новые имена на Аллее Звезд. До войны в этот день проходили разнообразные праздничные мероприятия – спортивные соревнования, концерты, спектакли, массовые гуляния с развлекательной программой. А на следующий день мэр города по традиции приветствует первого малыша, рожденного 2 сентября, и всех новорожденных, появившихся на свет в этот день.
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День окончания Второй мировой войны
2 сентября в Украине и мире празднуют День окончания Второй мировой войны. Именно в этот день в 1945 году Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, официально завершившей войну. Церемония подписания состоялась на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе в 9:02 по токийскому времени. Этот день стал символом завершения величайшего военного конфликта в истории человечества, продолжавшегося с 1 сентября 1939 года. Война охватила большинство стран мира и привела к огромным человеческим потерям и разрушениям.
День нотариата
Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины 22 февраля 2010 года с целью признания важности нотариальной деятельности в развитии правового государства, а также поддержки инициативы Министерства юстиции Украины и Украинской нотариальной палаты.
Нотариусы играют немаловажную роль в обществе, помогая гражданам, предприятиям и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов. Они удостоверяют права и факты, имеющие юридическое значение, обеспечивая правовую безопасность и стабильность.
Всемирный день кокоса
Этот праздник отмечают с целью повышения осведомленности о важности кокосов в преодолении бедности, развитии кокосового производства и привлечении инвестиций.
Кокосы чрезвычайно важны для многих стран, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где они используются как еда, питье, посуда, одежда и даже строительный материал.
Памятные даты 2 сентября
- 1192 год – завершается третий крестовый поход (в этот день английский король Ричард I Львиное Сердце заключает в Яффе мирное соглашение с султаном Саладином);
- 1666 год – начинается большой лондонский пожар. Он пылал в течение трех дней, разрушив 10 000 зданий, включая собор Старого Павла;
- 1789 год – основывают министерство финансов США;
- 1794 год – по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря начинают строительство будущего города Одессы;
- 1831 год – выходит первая часть «Вечеров на хуторе возле Диканьки» украинского писателя Николая Гоголя;
- 1834 год – Сэмюэл Кольт получает патент на свой револьвер;
- 1889 год – в Мариуполе начинает работать морской порт;
- 1918 год – начинается официальный визит Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского в Германию;
- 1945 год – в гавани Токио на борту линкора «Миссури» подписывают Акт Капитуляции Японской империи во Второй мировой войне, окончание Второй мировой войны;
- 1945 год – Вьетнам провозглашает свою независимость, образуя Демократическую Республику Вьетнам;
- 1958 год – впервые выходит в эфир телевидение Китайской Народной Республики;
- 1991 год – США признают восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии;
- 1996 год – в Украине вместо рубля вводят новую валюту – гривну;
- 2015 год – Кабинет Министров Украины принимает решение о создании Национальной полиции Украины;
- 2021 год – с участием Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне открывают «Украинский дом».
В этот день родились:
- 1856 год – украинский писатель и общественный деятель, действительный член НТШ Владимир Левицкий;
- 1908 год – украинский конструктор ракетно-космического комплекса многоразового использования «Энергия» – «Буран» Валентин Глушко;
- 1940 год – украинский художник-график Богдан Сорока.