Новости Одессы и Одесской области

Громада на Одсечине создала собственный бренд и продает под ним местное вино и мясо

Громада на Одсечине создала собственный бренд и продает под ним местное вино и мясо

Александр Палариев, депутат Бородинской громады и руководитель агро-кластера «Фрумушика Нова», сообщил, что на территории Бородинской громады зарегистрированы два уникальных продукта с географическим указанием. Это «Баранина Фрумушика» и вино «Долина Фрумушика».

«Баранина Фрумушика»

Баранина Фрумушика

На протяжении веков Буджак был известным районом овцеводства. Овец здесь разводили с давних времен. Есть три основных определяющих фактора для получения специфических свойств этой баранины: качество степной растительности Тарутинской степи, три местные породы, используемые производителями, практика скотоводства.

Мраморная окраска мяса и белый цвет жира является результатом сочетания пород, используемых для производства этой баранины, и системы выращивания, основанной главным образом на свободном выпасе скота.

Вино «Долина Фрумушика»

Вино из Буджака

Оно объединяет населенные пункты юго-западной части Одесской области — в пределах северо-восточной части Болградского района и северной части Белгород-Днестровского района.

Все виды вина являются сухими.

Вот эти продукты теперь будут официальными брендами наших буджакских степей.

Чем это выгодно?

«Овеча бриндзя Фрумушики-Нова»

Производителю изготовление продуктов с зарегистрированным географическим указанием дает защиту продукции от недобросовестной конкуренции. Для потребителя продукты с географическим указанием являются гарантией качества, уникальности, оригинального происхождения продукта из той местности, где он сделан. Для региона в целом это помогает сохранению местных традиций, развитию туризма и локального бизнеса, а также гарантирует дополнительное поступление налогов.

Как сообщил Александр Палариев, в ближайшее время в планах зарегистрировать еще один брендовый продукт — «Овечья брынза Фрумушики-Нова».

Что такое географическое указание?

Географическое указание — это отметка на товаре, которая идентифицирует его как происходящий из определенного географического места. Иначе говоря, это является подтверждением того, что товар произведен с использованием местных ресурсов, природных и человеческих, а потому является уникальным. В отличие от торговой марки, географическое указание регистрируют на неопределенный срок. Одними из первых украинских продуктов с географическим указанием стали «Закарпатское вино», «Гуцульская коровья брынза», «Херсонский арбуз» и др.

Справка «ОЖ»

Система защиты региональных продуктов появилась во Франции в 1925 году. Первым зарегистрированным географическим указанием стал сыр «Рокфор».

Юлія Валієва
Юлия Валиева ПРОФИЛЬ
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