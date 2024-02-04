Названы лучшие вузы Одессы: результаты рейтинга

Список вузов Одессы и Одесской области, занявших самые высокие места в данном рейтинге, обнародовал информационный ресурс «Освіта.ua».

При составлении консолидированного рейтинга вузов Украины использовались данные наиболее авторитетных среди экспертов и средств массовой информации национальных рейтингов учебных заведений Украины: «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Бал НМТ на контракт», каждый из которых использует различные критерии оценки заведений высшего образования.

Рейтинг лучших вузов Одессы и Одесской области выглядит следующим образом:

Одесский национальный университет имени Мечникова (8-е место в общем рейтинге); Национальный университет «Одесская политехника» (34 место); Одесский национальный технологический университет (56-57 место); Одесский национальный медицинский университет (70 место); Одесский национальный экономический университет (80-81 место); Южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д.Ушинского (91-92); Национальный университет «Одесская юридическая академия» (94-95); Одесский национальный морской университет (170); Одесский государственный экологический университет (112-113); Международный гуманитарный университет (121); Национальный университет «Одесская морская академия» (145); Одесская национальная музыкальная академия им. А.В.Неждановой (155-156); Одесская государственная академия строительства и архитектуры (158); Херсонская государственная морская академия (160-163); Одесский государственный университет внутренних дел (160-163); Одесский технологический университет «ШАГ» (172-173); Государственный университет интеллектуальных технологий и связи (186); Одесский государственный аграрный университет (188); Одесская военная академия (190); Измаильский государственный гуманитарный университет (195).

По результатам Консолидированного рейтинга 2023 лидером высшего образования является Киевский национальный университет им. Шевченко, который возглавляет список лучших университетов Украины уже седьмой год подряд. Этот университет также возглавил список лидеров в подрейтинге классических университетов страны.

Второе место рейтинга занимает Львовский национальный университет им. Франко.

Третье и четвертое места Консолидированного рейтинга в этом году поделили Национальный университет «Львовская политехника» и Национальный технический университет «Киевский политехнический институт им. Сикорского». Эти учреждения также признаны лучшими техническими университетами страны.

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