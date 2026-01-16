Ключевые моменты:
- 16 января в Украине отмечают День киборгов — защитников Донецкого аэропорта, которые удерживали оборону в течение 242 дней.
- Материал обновлен к памятной дате и содержит реальные свидетельства украинских военнослужащих — участников обороны ДАП.
- Киборгами назвали защитников аэропорта сами боевики, не веря, что люди могут выдерживать такие условия боев.
- Публикация основана на разговорах с ранеными бойцами, которые проходили лечение в одесском военном госпитале.
Киборги Донецкого аэропорта вошли в новейшую историю Украины как пример сверхчеловеческой выдержки и военного братства. В течение 242 дней украинские военные удерживали оборону в условиях постоянных атак, нехватки ресурсов и непрерывной угрозы жизни.
Этот материал основан на непосредственных разговорах с участниками боевых действий, которые после ранений проходили лечение в 411-м военном госпитале в Одессе. Их свидетельства — это не обобщенные мифы, а живые, проверенные истории очевидцев, которые позволяют понять, какой была реальность обороны аэропорта.
Автор статьи собрала эти рассказы, чтобы зафиксировать не только военные факты, но и человеческое измерение войны: страх, усталость, сомнения, юмор и внутреннюю готовность идти до конца.
Справка ОЖ: Кто такие Киборги
В Украине «киборгами» называют украинских военнослужащих, которые обороняли Донецкий аэропорт в 2014–2015 годах. Это название возникло не как официальный термин, а как признание их сверхчеловеческой стойкости: противник не верил, что люди могут так долго удерживать оборону в условиях постоянных обстрелов, разрушений и нехватки ресурсов.
Сами защитники подчеркивают — они были обычными людьми, которых объединили ответственность, взаимная поддержка и осознание того, что за их спинами — страна.
«Онтарио»: «Не знаю, как они держались»
— В мирной жизни я был охотником, а на фронте стал снайпером-разведчиком. Во время заданий иногда приходилось по пять часов лежать в холодной грязной жиже и мокнуть под непрекращающимся ливнем. После этого форму приходилось выбрасывать — она разлазилась прямо на теле. Спасибо волонтерам, которые одевали нас с ног до головы…
Там не работал ни один украинский телеканал. Лишь «россии» и «новороссии». Сначала было смешно, потом все начинали злиться, а дальше это просто угнетало. Самое страшное — то же самое смотрели местные жители. Потом мальчишки на велосипедах подъезжали с криками: «Вы — укры. Скоро с вами покончим». Или, например, бабушка подходит, просит каких-то продуктов. Мы даем ей тушенку, крупы, она берет и приговаривает: «Чтобы вы все сдохли».
Мы стояли в 900 метрах от взлетной полосы Донецкого аэропорта. Чем могли, помогали ребятам сначала в старом терминале, потом — в новом. Им было очень сложно. Нас только обстреливали, а их постоянно атаковали. Мы слышали по рации их переговоры. Не знаю, как они держались.
На каждом посту мы держали «питомцев» — собаки и кошки хорошо чувствуют обстрелы. Иногда слышишь взрывы и не знаешь, прилетит ли к нам «подарочек», или нет. Тогда смотришь на них. Сидят спокойно — можно не волноваться, юркнут в укрытие — нужно быстро прятаться. Лучшим «датчиком» была наша беременная кошечка — она ни разу не ошиблась.
Где-то с 28 декабря, после перемирия, «накрывали» очень сильно. С 5:00 до 19:30 — как по графику. В новогоднюю ночь тоже не обошлось без поздравлений. Они нас — по московскому времени, мы их — по киевскому.
Александр Некреч: «Мы были готовы ко всему…»
— Я всегда считал себя патриотом, поэтому не медлил с походом в военкомат. Ни в первый, ни во второй раз меня не взяли. Но я привык добиваться своего и вскоре попал в подразделение «Донбасс», где пробыл два месяца. А когда появилась возможность, то всей ротой вместе с командиром мы перешли в 93-ю механизированную бригаду ВСУ. В 42 года я принял присягу и горжусь этим.
«Донбасс» в Вооруженных силах стал государством в государстве, и я видел, насколько мы отличаемся от срочников, с которыми делили одно здание. Мы были готовы ко всему, ждали приказа, а они — пили и задавались вопросами, кому и зачем все это нужно. Было тяжело смотреть на них и понимать, что они никак не мотивированы выполнять свой долг.
Все произошло именно так, как я и представлял себе защиту Родины: приказы, наступление, взрывы… И если бы я заранее знал, чем все закончится, снова стал бы добровольцем. Потому что такова роль мужчины — защитить свою землю.
Мы двинулись в аэропорт под массированным огнем. По нашему БТРу «лупили» всем, чем только можно было. А потом прилетела мина, которая посекла осколками 15 человек. Я даже не успел выстрелить. Но наши остались там и вели бой еще 10 часов, и хотя бы 17 января они отстояли аэропорт. В тот день было трое «двухсотых» и полсотни раненых.
Война — это страшное слово. Это все очень тяжело. И появляются все больше вопросов. Например, почему мы оказались в аэропорту, а не в монастыре, как предполагалось. Но, с другой стороны, там был такой же бой, а может — и хуже. Никогда не знаешь, где и когда может прекратиться твоя жизнь…
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил донецкий врач
Уставший, строгий и суровый.
Лечил меня.
Ты слышишь, мам:
Я бил по городу из «Градов»,
И пол-больницы просто в хлам,
Но он меня лечил: «Так надо».
Мам, я – чудовище, прости.
В потоках лжи мы заблудились.
Всю жизнь мне этот крест нести.
Теперь мои глаза открылись.
Нас провезли по тем местам,
Куда снаряды угодили.
А мы не верили глазам:
Что мы с Донбассом натворили!
В больницах раненых полно.
Здесь каждый Киев проклинает.
Отец, белей чем полотно, Ребёнка мёртвого качает.
Мать, я – чудовище, палач.
И нет здесь, мама, террористов.
Здесь только стон людской и плач,
А мы для них страшней фашистов.
Нас, мам, послали на убой, Не жалко было нас комбату.
Мне ополченец крикнул: «Стой! Ложись, сопляк!», — и дальше матом.
Он не хотел в меня стрелять.
Он — Человек, а я — убийца. Из боя вынес! Слышишь, мать, Меня, Донбасса кровопийцу!
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил донецкий врач
Уставший, строгий и суровый.
Он выполнял врачебный долг,
А я же, от стыда сгорая,
Впервые сам подумать смог:
Кому нужна война такая?
Сергей Гусев
