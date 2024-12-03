Від штурмовика до титанового кіборга: як війна змінила життя ветерана з Любашівки

Якось в метрі від бійця вибухнула скинута з дрона міна. Йому добряче «подряпало» голову осколком та контузило. Солдату довелося лікуватися в одеському шпиталі. Тоді Віктору допомогу на лікування виділила рідна Любашівська громада.

Чатували без світла і тепла, щоб засідку не виявив ворог

– Майже два роки (без 9 днів) довелося мені повоювати. Якби лікарі не діагностували артроз тазостегнових суглобів, міг би й надалі залишатися в строю. «Списався», отримавши інвалідність третьої групи, – розповів ветеран війни Віктор Глінко. – У нашій 126-й – чудові хлопці та командири, які мотивували бійців своїм прикладом, не ховаючись за нашими спинами. Ротний часто виїжджав з нами у плавні, де ми патрулювали дніпровські протоки та острови. Доводилося тижнями чатувати без тепла і світла, щоб нашу засідку не виявили тепловізором або безпілотниками. Якось ворог таки нас засік і почав обстрілювати з градів. Ми відходили із зони обстрілу, і я раптом відчув страшний біль в ногах. Отоді й довелось звернутися до лікарів.

Коли потрібно і операцію робити, і з довідками розбиратись

Після лікування і санаторію медики винесли чоловіку невтішний вирок: необхідна операція по заміні уражених суглобів.

Та ще з однією проблемою зіткнувся наш герой. Це узаконення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. У канцелярії військової частини воїну зробили неправильний запис у довідці про обставини отримання поранення та хвороби, що впливає на формулювання висновку ВЛК та розмір виплати одноразової грошової допомоги. Віктор зумів через одеських юристів виправити свій статус на захисника Батьківщини і вже допоміг в цьому ще десятку хлопців.

А от пошуки медзакладу, в якому йому могли б встановити штучні суглоби, були невдалими. Тож ветеран був змушений податися у Німеччину, де вже перебувала його дружина Яна з дітьми.

«Кіборг» з титановими суглобами

Понад 30 країн світу приймають важкопоранених українців, військових та цивільних.

Найбільше – Німеччина, уряд якої виділяє близько 50 мільйонів євро на прийом та лікування поранених українських солдатів.

Віктор розповів, що організацією лікування поранених військових та цивільних займається компанія Kleeblattkonzept.

– У лікарні міста Кобленц у серпні мені зробили операцію з ендопротезування. Тепер я – «кіборог» з титановими суглобами, – з усмішкою розповідає Віктор. – Договір зі страховою компанією покрив витрати на операцію та лікування.

З витрат – десять євро за день перебування у палаті, і все. Нашим пораненим у Німеччині надається статус і виплати, як і біженцям. Щоправда, у лікарні довго не тримають: прооперували й виписали, а вже волонтери підшукують житло, домашнього лікаря, психолога, ортопеда тощо.

Віктор Глінко також відвідує поранених у шпиталях та надає поради співвітчизникам, які потребують протезування та лікування, як потрапити за кордон.

Допомагає побратимам та бореться з пропагандою брехні

Щойно ставши на ноги, Віктор придбав та переслав своїй бригаді засоби радіоелектронної боротьби з дронами. Спільно з друзями-волонтерами із DUG defender він вже перегнав на Запоріжжя, в Краматорськ та Харків автомобілі швидкої допомоги та авто для пожежників з гуманітарною допомогою.

Переймається ветеран-патріот і боротьбою проти російської пропаганди. У листопаді він доєднався до акції протесту проти демонстрації у кінотеатрах Кобленца російського фільму «Нюрнберг» з актором Безруковим.

– Ми направили листи меру міста, власнику кіномережі, заяву до поліції, зв’язались з нашим консулом, який також направив владі листи та прохання зупинити цей парад брехні.

Адже Безруков підтримував вбивство моїх друзів на фронті, а у фільмі звинувачує Німеччину! – обурений Віктор Глінко. – Коли я запропонував у кінотеатрі замість «Нюрнберга» показати нашу «Бучу», щоб донести до німецької спільноти жахи війни, які переживає Україна, мені відповіли, що не можна, бо це політика. Прикро, що в країні, яка допомагає нам громити ворога, існують подвійні стандарти. Та ми й надалі боротимемося.

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