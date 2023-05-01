Новости Одессы и Одесской области

Более ста дельфинов погибло в Черном море в апреле: экологи бьют тревогу (видео)

Более ста дельфинов погибло в Черном море в апреле: экологи бьют тревогу (видео)

В течение апреля 2023 зарегистрирована гибель более 100 дельфинов. Среди китообразных есть и контуженные животные, предположительно пораженные военными сонарами.

Об этом сообщает доктор биологических наук, председатель исследовательского департамента в Национальном парке «Тузловсские лиманы» Иван Русев.

«Обидно то, что в течение апреля 2023 года уже зарегистрировано более сотни погибших дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма и неподалеку от Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы, среди которых есть и контуженные животные с симптомами предположительно пораженных военными сонарами. Среди погибших — дельфины вида афалина», — сообщил Иван Русев на своей странице в фейсбуке.

И если сейчас только зарегистрированных уже более 100 погибших животных, то фактическая их гибель намного больше и, согласно научным расчетам, составляет более тысячи.

И это подтверждение того факта, что активность вражеских субмарин и надводных лодок в той части Черного моря возле Крыма является главным фактором продолжения гибели редких черноморских животных весной 2023 года.

Кроме того, на днях в Одессе состоялась конференция «Защитим дельфинов – сохраним Черное море», организаторами которой стали Национальный природный парк «Тузловские лиманы» и ОО «Зеленый лист».

Общественные активисты подвели итоги работы за 2022 год относительно мониторинга гибели дельфинов из-за военных действий в регионе. Результатом исследований стало понимание того, что ситуацию уже сейчас можно назвать экоцидом черноморских китообразных. Чтобы защитить нашу экосистему, необходимо уже сейчас делать конкретные шаги.

Напомним, что мы недавно писали, что с начала полномасштабного вторжения на шестикилометровом участке побережья в Одесской области было обнаружено 38 тел погибших дельфинов.

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Фото: Иван Русев, видео «Телерадиостудия МО Украины» Бриз»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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