Катастрофа в Черном море: стало ли оно чище и какие прогнозы дают экологи?

Проблема загрязнения Черного моря у нас всегда стояла очень остро, но сейчас она превратилась в первоочередную, особенно после взрыва на Каховской ГЭС. В каком же состоянии находится наше море и как будут проявляться последствия эко-катастрофы?

Убитые дельфины и рыба, отравленная вода

Пока ученым трудно оценить масштабы экологической катастрофы, однако многое очевидно уже сегодня. Токсичные вещества от российских боеприпасов попадают в воду. Акустические шумы подлодок в буквальном смысле убивают дельфинов: ведь они ориентируются благодаря способности использовать эхолокацию, а ультразвук от кораблей дезориентирует их, и они выбрасываются на берег. Отработанное при выпуске ракет топливо создает на поверхности моря пленку из нефти, что угрожает существованию уникальных видов птиц и морских обитателей. Кроме того, в море полно мин, которые опасны для живых существ. Все это не лучшим образом отражается и на здоровье человека.

— Состояние моря зависит от различных факторов. В частности, когда дуют ветра с Днепро-Бугского лимана в сторону Одесского залива, с течениями сюда приносит большое количество загрязняющих веществ, которые после аварийной ситуации, сложившейся в результате подрыва Каховской ГЭС, осели в пределах Днепро-Бугского лимана. Это токсические, биогенные вещества и мусор, что, конечно, влияет на биологию моря.

Часть загрязнения и мусора была выведена из Одесского залива течениями и распространилась дальше в море. А часть осталась здесь, осев на морское дно, попав в морские организмы, например, в мидии и рыбу. И когда осенью и зимой начинаются большие шторма, то, взмучиваясь, эти токсические вещества поднимаются с морского дна и вновь попадают в морскую воду, соответственно, влияют на всю морскую экосистему, — объяснил Виктор Коморин, и.о. директора Украинского научного центра экологии моря.

Что ждет Черное море в будущем?

Сейчас у ученых нет возможности исследовать море и побережье — это опасно.

Однако экологам удается все же изучать ситуацию по спутниковым снимкам, и это дает хоть какое-то представление, что происходит с Черным морем сегодня. А вот прогнозы сейчас давать очень сложно, потому что невозможно даже представить, сколько времени займет восстановление морской экосистемы.

— В дальнейшем все зависит от того, какая будет зима, и насколько то загрязнение, которое сейчас есть в экосистеме и в донных отложениях, будет выведено из Одесского залива и перераспределено по всему Черному морю. Необходимо помнить, что есть химические вещества, у которых период полураспада составляет десятки лет. Они никуда из морской экосистемы не выходят, а остаются в море. И только спустя многие годы и десятилетия они могут быть выведены из системы», — предостерегает Виктор Коморин.

Как оценить масштабы катастрофы?

Кроме того, экологи говорят, что к катастрофической ситуации, возникшей из-за вооруженной агрессии российской федерации, прибавляется еще одна проблема, которая уже давно влияет на экологическое состояние Черного моря. Это огромное количество мусора, попадающего в море. Однако с этой проблемой одесситы могут начинать бороться уже сейчас.

— Также есть нюанс, связанный с мусором. Еще до начала активных боевых действий в Черном море было много мусора. В 2016-2019 годах в рамках проекта EMBLAS мы организовывали большие экспедиции от Одессы до Батуми через все Черное море. По оценкам, сделанным во время этих экспедиций в соответствии с европейскими методиками, мусора в Черном море в несколько раз больше, чем в Средиземном. А сейчас, после начала активных боевых действий, аварии на Каховской ГЭС, после того как в море тонули корабли, взрывались ракеты и падали самолеты, это количество еще больше увеличилось. А вот насколько оно увеличилось, мы сможем оценить только после нашей победы, когда появится возможность выйти на судне в море и провести исследования. Они будут проводиться не только в связи с мусором, но и с количеством токсических веществ, и состоянием биоты, в частности, состоянием популяций дельфинов, которые живут в Черном море, — заключил ученый.



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