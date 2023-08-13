Змеиный – наш: пограничники установили на острове новый украинский знак (видео)

Военнослужащие Измаильского пограничного отряда при поддержке коллег из Главного управления разведки установили в субботу, 12 августа 2023 года, новый украинский пограничный знак на острове Змеином в Черном море.

Этой новостью поделился у себя в Facebook глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Предыдущий знак, который стоял на острове до полномасштабного вторжения россии, нагло уничтожили оккупанты. А следующий пограничный знак, пообещал Сергей Дейнеко, будет установлен в украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины.

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Напомним, в ночь на 30 июня 2022 года в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиному, рашистские оккупанты взорвали остатки военной техники на острове, наспех эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и сбежали. Российская пропаганда назвала это «жестом доброй воли», так как их военные якобы завершили выполнение задач на острове.

Остров Змеиный стал единственной территорией Одесской области, захваченной россией с начала полномасштабного вторжения, но и он пробыл под оккупацией недолго.

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