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Накануне Рождества женщина попала в Одессе под поезд

Накануне Рождества женщина попала в Одессе под поезд

Авария произошла на переезде между платформами «Одесса-Поездная» и «Одесса-Малая».

Женщина стояла у железнодорожной колеи и не среагировала на звуковые сигнала скоростного состава «Интерсити». Трагедия произошла 5 января около 23:45 — поезд возвращался из Киева. Его скорость была 60 км/ч. Из-за наезда на женщину, состав экстренно остановился.поезд

Как пишет на своей ФБ-страничке главный ревизор по безопасности движения Одесской железной дороги Рудольф Мелкумян, пострадавшую доставили в больницу. Предварительно установлено, что женщина была в нетрезвом состоянии. Медики диагностировали у нее перелом позвоночника, открытую черепно-мозговую травму, забой грудной клетки.

Фото: с ФБ-страницы Рудольфа Мелкумяна

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