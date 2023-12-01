Анекдот дня: почему Фима подался в терапевты

Доброе утро, друзья! Зима вступила в свои права, испытав нас на прочность накануне. Впереди новогодние и рождественские праздники и завершение такого непростого года. В холодную пору «Одесская жизнь» желает каждому из Вас тепла, радостных встреч и приятных эмоций. А для поднятия настроения читайте наш пятничный анекдот.
— Скажите, Фима, почему вы стали врачом-терапевтом?
—Знаете ли, для проктолога я слишком веселый, а для гинеколога — слишком влюбчивый…
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