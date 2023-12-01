Анекдот дня: почему Фима подался в терапевты

Анекдот дня: почему брак Жоры и Софочки обречен Доброе утро, неунывающие одесситы! Продолжаем рабочую неделю, постепенно приближаясь к долгожданным выходным. И пусть этот день станет для всех нас добрым и позитивным, а все неприятности, как мелкие, так и покрупнее, пускай достаются врагу. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что в Одессе делают с ворами Доброе утро, одесситы! Ну что – просыпаемся, с силами собираемся и вперед – к трудовым свершениям! А получить заряд бодрости в это ненастное утро поможет наш традиционный одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Сарочке готовка надоела Привет, неунывающие одесситы и с началом новой трудовой недели! Надеемся, воскресенье все провели с пользой для души и тела, а хозяюшки наверняка порадовали своих домочадцев чем-то вкусненьким? ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: где Циля пропадала весь вечер? Утро доброе, одесситы и все, кто считает себя таковыми! И пусть за окном ненастная погода, но воскресного настроения она же нам не испортит, верно? Ведь выходные продолжаются, а значит можно и выспаться как следует, и музыку хорошую послушать, и в гости к друзьям-знакомым наведаться. ПОДРОБНЕЕ