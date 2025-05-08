анекдот кот
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И сегодняшняя наша порция – о свежей голове с утра, пользе от приобретения кота и… впрочем, узнаете сами:

Знакомая ситуация?

Свежая голова

Бывает так, что кот в доме жизненно необходим!

Зачем нужен кот?

Хотя часто его приобретение чревато неожиданными сюрпризами:

Купили кота ребенку

Еще немного о кошачьих и не только:

Мужчины в 25 и в 27

И вовсе не о кошачьих:

Как важна правильная стрижка

А напоследок – мудрый совет:

Мудрый совет

Надеемся, что хоть немного, а настроение мы вам все эже подняли. Хорошего дня и успехов во всех начинаниях!

А если хотите больше юмора, то вам просто жизненно необходимо заглянуть сюда:

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