И сегодняшняя наша порция – о свежей голове с утра, пользе от приобретения кота и… впрочем, узнаете сами:
Знакомая ситуация?
Бывает так, что кот в доме жизненно необходим!
Хотя часто его приобретение чревато неожиданными сюрпризами:
Еще немного о кошачьих и не только:
И вовсе не о кошачьих:
А напоследок – мудрый совет:
Надеемся, что хоть немного, а настроение мы вам все эже подняли. Хорошего дня и успехов во всех начинаниях!
А если хотите больше юмора, то вам просто жизненно необходимо заглянуть сюда:
- Еда с котом и помощь жене;
- Кот, достойный премии и что на самом деле любит счастье;
- Кот под шубой и кот кофеман.