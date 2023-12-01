Анекдот дня: чому Фіма подався у терапевти

Анекдот дня: чому шлюб Жори та Софочки приречений Доброго ранку, безжурні одесити! Продовжуємо робочий тиждень, поступово наближаючись до довгоочікуваних вихідних. І нехай цей день стане для всіх нас добрим і позитивним, а всі неприємності, як дрібні, так і більші, нехай дістаються ворогові. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що в Одесі роблять із злодіями Доброго ранку, одесити! Ну що – прокидаємося, з силами збираємось і вперед – до трудових звершень! А отримати заряд бадьорості цього непогожого ранку допоможе наш традиційний одеський анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Сарочці готування набридло Привіт, безжурні одесити і з початком нового трудового тижня! Сподіваємося, неділю всі провели з користю для душі і тіла, а хазяйки напевно порадували своїх домочадців чимось смачненьким? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: де Ціля пропадала весь вечір? Ранок добрий, одесити і всі, хто вважає себе такими! І нехай за вікном негода, але недільного настрою вона ж нам не зіпсує, вірно? Адже вихідні тривають, а отже можна і виспатися як слід, і хорошу музику послухати, і в гості до друзів-знайомих навідатися. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ