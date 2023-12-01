Анекдот дня: чому Фіма подався у терапевти

Доброго ранку друзі! Зима вступила у свої права, випробувавши нас на міцність напередодні. Попереду новорічні та різдвяні свята та завершення такого непростого року. У холодну пору “Одеське життя” бажає кожному з Вас тепла, радісних зустрічей та приємних емоцій. А для підняття настрою читайте наш п’ятничний анекдот.
— Скажіть, Фімо, чому ви стали лікарем-терапевтом?
— Знаєте, для проктолога я надто веселий, а для гінеколога — надто влюбливий…
Ще анекдоти:
- Анекдот дня про Рабиновича та мільйон
- Анекдот дня: скільки пива випиває Рабинович?
- Анекдот дня: як Рабинович дачу продавав
- Анекдот дня: Рабинович прийшов до ресторану