Анекдот дня про Рабиновича и миллион

С добрым субботним утром, одесситы. Всем, кто собирается на работу — бодрого и легкого трудового дня. Остальным же — хватит нежиться в постели. Пора бежать на море и успеть насладиться уходящим бархатным сезоном. А чтоб утренние сборы прошли на позитиве — с нас утренний анекдот, с вас улыбка.
— Рабинович, если бы у Вас был миллион, на что бы Вы его потратили?
— А почему тратить, почему сразу тратить?!
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