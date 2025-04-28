Цены на Новом базаре в апреле

«Она таки пьяная!»

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Молодой картофель уже появился на прилавках. Цена – от 150 гривен. Но цены обычно надо спрашивать, потому что с ценниками на Новом – не все в порядке. Их здесь почему-то не очень «уважают».

Мужчина всматривается в молодой картофель. Читает: «Молода п’яничка».

Название картошки

– Это молодая картошка так называется?

– Это сорт картошки так называется.

– И почему ваша молодая картошечка опьянела?

– Еще один юморист!.. Кстати, этот сорт еще называется Пикассо.

– О, совсем весело! И сколько стоит эта Пикассо?

– Сто пятьдесят гривен.

– Боже, да она таки пьяная! Теперь понимаю. Нет, как-то пока обойдемся без молодой пьяницы и этого… Пикассо!

Ну а что с другими ценами на Новом рынке?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 35-50 грн;
  • редис – 60-80 грн;
  • лук – 25-35 грн;
  • помидоры – 90-180 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 90-120 грн;
  • огурцы – 80-150 грн;
  • сладкий перец – 70-170 грн;
  • баклажаны – 100-150 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морковь – 30-35 грн;
  • чеснок – 140-170 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.

Новый базар: овощи

Цены на редиску на Новом рынке в Одессе

Овощи на одесском Новом рынке

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Зелень на Новом рынке в Одессе

Овощи, фрукты на Новом рынке

Картошка и капуста на Новом базаре в Одессе

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 35-50 грн;
  • лимоны – 70-140 грн;
  • бананы – 70-100 грн;
  • гранаты – 90-150 грн;
  • виноград – 90-150 грн;
  • груши – 100-170 грн;
  • грейпфруты – 60-120 грн;
  • апельсины – 80-170;
  • мандарины – 80-170.

Новый базар: фрукты и овощи, цены

Фоукты на Новом базаре

Яблоки на Новом бащаре

Тыква на Новом рынке в Одессе

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 50-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-180 грн.

Цены на яйца на Новом базаре

Сколько стоят яйца на одесском Новом рынке

Творог и брынза на Новом рынке в Одессе в апреле

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Мясо на одесском Новом рынке

Свинина

  • задняя часть – 200-220 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

  • карп – 90-140 грн;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

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