«Она таки пьяная!»
Молодой картофель уже появился на прилавках. Цена – от 150 гривен. Но цены обычно надо спрашивать, потому что с ценниками на Новом – не все в порядке. Их здесь почему-то не очень «уважают».
Мужчина всматривается в молодой картофель. Читает: «Молода п’яничка».
– Это молодая картошка так называется?
– Это сорт картошки так называется.
– И почему ваша молодая картошечка опьянела?
– Еще один юморист!.. Кстати, этот сорт еще называется Пикассо.
– О, совсем весело! И сколько стоит эта Пикассо?
– Сто пятьдесят гривен.
– Боже, да она таки пьяная! Теперь понимаю. Нет, как-то пока обойдемся без молодой пьяницы и этого… Пикассо!
Ну а что с другими ценами на Новом рынке?
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 35-50 грн;
- редис – 60-80 грн;
- лук – 25-35 грн;
- помидоры – 90-180 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 90-120 грн;
- огурцы – 80-150 грн;
- сладкий перец – 70-170 грн;
- баклажаны – 100-150 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- морковь – 30-35 грн;
- чеснок – 140-170 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.
Читайте также: Цены на одесском Привозе сегодня: уже и дешевая дорожка появилась
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 35-50 грн;
- лимоны – 70-140 грн;
- бананы – 70-100 грн;
- гранаты – 90-150 грн;
- виноград – 90-150 грн;
- груши – 100-170 грн;
- грейпфруты – 60-120 грн;
- апельсины – 80-170;
- мандарины – 80-170.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 50-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-180 грн.
Цены на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-220 грн;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140 грн;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Новом базаре в Одессе весной: драгоценная редиска, самые вкусные кальмары (фоторепортаж).
Фото автора