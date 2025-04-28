«Она таки пьяная!»

Молодой картофель уже появился на прилавках. Цена – от 150 гривен. Но цены обычно надо спрашивать, потому что с ценниками на Новом – не все в порядке. Их здесь почему-то не очень «уважают».

Мужчина всматривается в молодой картофель. Читает: «Молода п’яничка».

– Это молодая картошка так называется?

– Это сорт картошки так называется.

– И почему ваша молодая картошечка опьянела?

– Еще один юморист!.. Кстати, этот сорт еще называется Пикассо.

– О, совсем весело! И сколько стоит эта Пикассо?

– Сто пятьдесят гривен.

– Боже, да она таки пьяная! Теперь понимаю. Нет, как-то пока обойдемся без молодой пьяницы и этого… Пикассо!

Ну а что с другими ценами на Новом рынке?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 35-50 грн;

редис – 60-80 грн;

лук – 25-35 грн;

помидоры – 90-180 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 90-120 грн;

огурцы – 80-150 грн;

сладкий перец – 70-170 грн;

баклажаны – 100-150 грн;

капуста – 35-60 грн;

морковь – 30-35 грн;

чеснок – 140-170 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 35-50 грн;

лимоны – 70-140 грн;

бананы – 70-100 грн;

гранаты – 90-150 грн;

виноград – 90-150 грн;

груши – 100-170 грн;

грейпфруты – 60-120 грн;

апельсины – 80-170;

мандарины – 80-170.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 50-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-180 грн.

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-220 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140 грн;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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