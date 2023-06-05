Анекдот дня: как Рабинович дачу продавал

Доброе утро, Одесса! И пусть оно таким и остается, несмотря на «день тяжелый». Ну что – к трудовым свершениям готовы? А если нет, то вам наверняка поможет чашка крепкого кофе и забавный одесский анекдот:
– Рабинович, почему вы продаете свою дачу вдвое дороже, чем Шлемензон напротив?
Ведь у него дача красивее и просторнее вашей и сад более ухоженный…
– Живя на моей даче, вы таки можете любоваться на такой прекрасный вид!
А что вы увидите с дачи Шлемензона?..
У нас есть и другие анекдоты:
- Марик засмотрелся на девушку в короткой юбке;
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