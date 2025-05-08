5 мая в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления «О переименовании отдельных населенных пунктов», в которых значится намерение изменить названия девятнадцати объектам топонимики в Украине, среди которых два — в Одесской области.

В проекте постановления отмечается, что оба представления поступили от Арцизского городского совета.

Переименование населенного пункта Холмское инициировано его жителями, ему вернут историческое название Селиогло. Так населенный пункт назывался с момента основания и до переименования советской властью в 1946 году.

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Поселок Новохолмское планируют переименовать в Алиягу. Такое решение поддержали местные жители на общественных слушаниях. Объясняют такой выбор тем, что раньше рядом с этим населенным пунктом была железнодорожная станция с таким же названием.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти принял решение о переименовании 185 городов, сел и поселков. Среди них семь — в Одесской области, причем два населенных пункта переименуют по инициативе местных громад.





