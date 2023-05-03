Анекдот дня: сколько пива выпивает Рабинович?

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя в самом разгаре, а, стало быть, утренний заряд бодрости нам всем ох как необходим! А что еще может так помочь зарядиться хорошим настроением на весь день, как не анекдот от «Одесской жизни»?
…Наверняка многим из вас встречались в жизни любители сунуть нос куда не надо, например, в ваш кошелек? Да еще любящие почитать нотации о том, как неправильно вы живете?.. И сегодня мы узнаем, как сумел выйти из этой весьма неприятной ситуации наш старый знакомый одессит Рабинович:
– Простите, Рабинович, вы пьете пиво?
– Таки да.
– Как много в день Вы выпиваете?
– Обычно около трех бутылок.
– Сколько Вы платите за одно пиво?
– 5$.
– Как долго Вы пьете?
– Около 20 лет.
– Итак, одно пиво стоит 5$, Вы выпиваете три каждый день. Получается, что Вы тратите каждый месяц 450$ и где-то 5400$ в год на пиво. Правильно?
– Правильно.
– Если в год Вы тратите 5400$ на пиво, то за последние 20 лет, без учета инфляции, Вы потратили около 108000$. Правильно?
– Правильно.
– Знаете ли Вы, что эти деньги можно было бы положить под проценты в банк и, после учета всех процентов в течении 20 лет, Вы могли бы сейчас купить Fеrrаri?
– А Вы пьете пиво?
– Нет…
– Ну, и таки где стоит Ваш Fеrrаri?
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