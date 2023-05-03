Анекдот дня: сколько пива выпивает Рабинович?

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя в самом разгаре, а, стало быть, утренний заряд бодрости нам всем ох как необходим! А что еще может так помочь зарядиться хорошим настроением на весь день, как не анекдот от «Одесской жизни»?

…Наверняка многим из вас встречались в жизни любители сунуть нос куда не надо, например, в ваш кошелек? Да еще любящие почитать нотации о том, как неправильно вы живете?.. И сегодня мы узнаем, как сумел выйти из этой весьма неприятной ситуации наш старый знакомый одессит Рабинович:

– Простите, Рабинович, вы пьете пиво?

– Таки да.

– Как много в день Вы выпиваете?

– Обычно около трех бутылок.

– Сколько Вы платите за одно пиво?

– 5$.

– Как долго Вы пьете?

– Около 20 лет.

– Итак, одно пиво стоит 5$, Вы выпиваете три каждый день. Получается, что Вы тратите каждый месяц 450$ и где-то 5400$ в год на пиво. Правильно?

– Правильно.

– Если в год Вы тратите 5400$ на пиво, то за последние 20 лет, без учета инфляции, Вы потратили около 108000$. Правильно?

– Правильно.

– Знаете ли Вы, что эти деньги можно было бы положить под проценты в банк и, после учета всех процентов в течении 20 лет, Вы могли бы сейчас купить Fеrrаri?

– А Вы пьете пиво?

– Нет…

– Ну, и таки где стоит Ваш Fеrrаri?

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