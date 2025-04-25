стрельба по птицам
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Об этом сообщили в пресс-службе Саратского поселкового совета. 

Такое решение связано с нестабильной эпизоотической ситуацией в мире по гриппу птицы. 

Отстрел будет проведен в конце апреля в зонах концентрации птиц во время миграции.

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отстрел

Птичий грипп — это вирусная инфекция, вызываемая штаммами вируса гриппа, которые, как правило, поражают диких и домашних птиц. У птиц заболевание может протекать бессимптомно. Из-за мутации вирус птичьего гриппа может передаваться от животных людям. 

Ранее мы рассказывали, как запрет на охоту привел к ужасным последствиям для жителей Одесской области.

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