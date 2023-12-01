Цены на Привозе 1 декабря: бесплатный снег и «смешные» ценники (фоторепортаж)

Снежный ураган прошелся по одесскому Привозу. Но увидеть на рынке можно теперь только его «последствие» в виде огромной грязноватой горы: между рядами все чисто. Пришлось даже услышать о цене на тот снег, но главное — поинтересоваться ценами на продукты.
Картошку из ведра не брать!
— Снег продается? — решил пошутить кто-нибудь из покупателей.
Человек, работающий здесь (не в настроении), ответил сразу:
— Пошутить пришли? Знали бы вы, как мы этот снег убирали…
— Мы тоже убирали… Все убирали… Что же вы так? Я просто спросил.
— Просто отвечаю: снег бесплатный, берите сколько нужно. Если нужно…
Оказалось, никакого снега не нужно. Что надо? Естественно, продукты. Возле продуктов — ажиотаж. Впрочем, как всегда на Привозе. Слышно: «Подходите, покупайте, у нас цены вообще смешные!»
— А почему написано, что картошку из ведра нельзя брать? Она мне понравилась.
Ответ удивил даже меня (а я на Привозе много чего слышала!):
— Она мне тоже нравится…
Что по чем: цены на Привозе 1 декабря
Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 10-23 грн;
- лук – 15-30 грн;
- помидоры – 60-120 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 45-70 грн;
- огурцы – 75-100 грн;
- сладкий перец – 20-85 грн;
- баклажаны – 20-65 грн;
- капуста – 20-30 грн.
- чеснок – 90-150 грн;
- морковь – 15-25 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10 грн;
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки – 15-30 грн;
- слива – 20-50 грн;
- груши — 25-75 грн;
- виноград – 50-75 грн;
- лимоны – 30-65 грн;
- мандарины – 40-85 грн;
- апельсины – 50-80.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) – 40-85 грн;
- брынза – 150-200 грн;
- сыр – 80-110 грн;
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть – 220-240 грн;
- телячья шея – 170-180 грн;
- ребра – 120-130 грн.
- антрекоты – 170 грн.
Свинина:
- задняя часть -180-190 грн;
- шея — 220-240
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 180-200 грн;
- сало (от «тонкого» до «толстого») – 100-190 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-260 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- караси – 60-70 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 100 грн;
- судак – 180-220 грн;
- толстолобик – 70-100 грн.
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Фото: Мария Котова