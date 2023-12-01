Новости Одессы и Одесской области

Цены на Привозе 1 декабря: бесплатный снег и «смешные» ценники (фоторепортаж)

Цены на Привозе 1 декабря: бесплатный снег и «смешные» ценники (фоторепортаж)

Снежный ураган прошелся по одесскому Привозу. Но увидеть на рынке можно теперь только его «последствие» в виде огромной грязноватой горы: между рядами все чисто. Пришлось даже услышать о цене на тот снег, но главное — поинтересоваться ценами на продукты.

Картошку из ведра не брать!

— Снег продается? — решил пошутить кто-нибудь из покупателей.

Человек, работающий здесь (не в настроении), ответил сразу:

— Пошутить пришли? Знали бы вы, как мы этот снег убирали…

Привоз 1.12. Котова

— Мы тоже убирали… Все убирали… Что же вы так? Я просто спросил.

— Просто отвечаю: снег бесплатный, берите сколько нужно. Если нужно…

Оказалось, никакого снега не нужно. Что надо? Естественно, продукты. Возле продуктов — ажиотаж. Впрочем, как всегда на Привозе. Слышно: «Подходите, покупайте, у нас цены вообще смешные!»

— А почему написано, что картошку из ведра нельзя брать? Она мне понравилась.

Привоз 1.12. Котова

Ответ удивил даже меня (а я на Привозе много чего слышала!):

— Она мне тоже нравится…

Что по чем: цены на Привозе 1 декабря

Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 10-23 грн;
  • лук – 15-30 грн;
  • помидоры – 60-120 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 45-70 грн;
  • огурцы – 75-100 грн;
  • сладкий перец – 20-85 грн;
  • баклажаны – 20-65 грн;
  • капуста – 20-30 грн.
  • чеснок – 90-150 грн;
  • морковь – 15-25 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10 грн;

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова
  • яблоки – 15-30 грн;
  • слива – 20-50 грн;
  • груши — 25-75 грн;
  • виноград – 50-75 грн;
  • лимоны – 30-65 грн;
  • мандарины – 40-85 грн;
  • апельсины – 50-80.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз 1.12. Котова

  • яйца (десяток) – 40-85 грн;
  • брынза – 150-200 грн;
  • сыр – 80-110 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе

Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова

Говядина-телятина:

  • задняя часть – 220-240 грн;
  • телячья шея – 170-180 грн;
  • ребра – 120-130 грн.
  • антрекоты – 170 грн.

Свинина:

  • задняя часть -180-190 грн;
  • шея — 220-240
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 180-200 грн;
  • сало (от «тонкого» до «толстого») – 100-190 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-260 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова
  • караси – 60-70 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 100 грн;
  • судак – 180-220 грн;
  • толстолобик – 70-100 грн.

Читайте также: Цены на Привозе 24 ноября: «распродажа мяса» и другие интересности

Фото: Мария Котова

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить