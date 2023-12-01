Цены на Привозе 1 декабря: бесплатный снег и «смешные» ценники (фоторепортаж)

Картошку из ведра не брать!

— Снег продается? — решил пошутить кто-нибудь из покупателей.

Человек, работающий здесь (не в настроении), ответил сразу:

— Пошутить пришли? Знали бы вы, как мы этот снег убирали…

— Мы тоже убирали… Все убирали… Что же вы так? Я просто спросил.

— Просто отвечаю: снег бесплатный, берите сколько нужно. Если нужно…

Оказалось, никакого снега не нужно. Что надо? Естественно, продукты. Возле продуктов — ажиотаж. Впрочем, как всегда на Привозе. Слышно: «Подходите, покупайте, у нас цены вообще смешные!»

— А почему написано, что картошку из ведра нельзя брать? Она мне понравилась.

Ответ удивил даже меня (а я на Привозе много чего слышала!):

— Она мне тоже нравится…

Что по чем: цены на Привозе 1 декабря

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм)

картофель – 10-23 грн;

лук – 15-30 грн;

помидоры – 60-120 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 45-70 грн;

огурцы – 75-100 грн;

сладкий перец – 20-85 грн;

баклажаны – 20-65 грн;

капуста – 20-30 грн.

чеснок – 90-150 грн;

морковь – 15-25 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10 грн;

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки – 15-30 грн;

слива – 20-50 грн;

груши — 25-75 грн;

виноград – 50-75 грн;

лимоны – 30-65 грн;

мандарины – 40-85 грн;

апельсины – 50-80.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) – 40-85 грн;

брынза – 150-200 грн;

сыр – 80-110 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть – 220-240 грн;

телячья шея – 170-180 грн;

ребра – 120-130 грн.

антрекоты – 170 грн.

Свинина:

задняя часть -180-190 грн;

шея — 220-240

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 180-200 грн;

сало (от «тонкого» до «толстого») – 100-190 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-260 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

караси – 60-70 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 100 грн;

судак – 180-220 грн;

толстолобик – 70-100 грн.

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Фото: Мария Котова