Об этом сообщила первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Алена Шкрум.
Италия профинансирует три масштабных проекта в Одесском регионе на общую сумму более 63 миллионов евро. Речь идет о проектах восстановления, которые касаются культурного наследия, здравоохранения и аграрной инфраструктуры.
Кредитное соглашение на строительство нового корпуса областной детской больницы в Одессе предусматривает выделение 30 млн евро на льготных условиях: 20 лет, из которых первые 10 — беспроцентное финансирование.
В новом здании предусмотрено 260 коек и восемь операционных, которые будут отвечать всем современным медицинским стандартам. Проект уже внесен в систему электронного восстановления DREAM.
В рамках сотрудничества с Италией также запланированы:
- предоставление гранта на 27,5 млн евро для реставрации Одесской филармонии (здания бывшей Новой биржи), Дворца Потоцких, Дворца Абазы (где сейчас расположен Музей Западного и Восточного искусства) и Литературного музея.
- грант на реконструкцию оросительных систем в регионе.
Эти три проекта — часть совместного меморандума между Украиной и Италией, направленного на восстановление Одесского региона.