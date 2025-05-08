Одесская областная детская больница
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Об этом сообщила первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Алена Шкрум.

Италия профинансирует три масштабных проекта в Одесском регионе на общую сумму более 63 миллионов евро. Речь идет о проектах восстановления, которые касаются культурного наследия, здравоохранения и аграрной инфраструктуры. 

Кредитное соглашение на строительство нового корпуса областной детской больницы в Одессе предусматривает выделение 30 млн евро на льготных условиях: 20 лет, из которых первые 10 — беспроцентное финансирование. 

В новом здании предусмотрено 260 коек и восемь операционных, которые будут отвечать всем современным медицинским стандартам. Проект уже внесен в систему электронного восстановления DREAM.

В рамках сотрудничества с Италией также запланированы:

  • предоставление гранта на 27,5 млн евро для реставрации Одесской филармонии (здания бывшей Новой биржи), Дворца Потоцких, Дворца Абазы (где сейчас расположен Музей Западного и Восточного искусства) и Литературного музея. 
  • грант на реконструкцию оросительных систем в регионе.

Эти три проекта — часть совместного меморандума между Украиной и Италией, направленного на восстановление Одесского региона.

 

 

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