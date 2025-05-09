Как известно, сегодня, 9 мая – сакральная дата для наших северных соседей. И в этот день в Москве запланирован большой парад, подготовка к которому проходила в условиях всевозможных ограничений. При этом украинцы и здесь нашли повод пошутить и «подколоть» врага. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку «тематических» шуток и мемов:

Судя по всему, гостей на параде в Москве будет немного. А те, кто будет – ну очень смелые:

А вот путин, поговаривают, на парад не придет?..

…Или все же таки да?

Никакого интернета!

Ой, а что это с военной техникой?..

А с солдатами?..

И пусть не в этот раз, но рано или поздно парад в Москве может быть и таким! Верим?

А чтобы все сбылось как мы хотим, не забывайте помогать нашей армии, по возможности донатить на ВСУ и верить в нашу, украинскую, Победу. Которую, рано или поздно, мы обязательно отпразднуем действительно большим и красивым парадом.

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