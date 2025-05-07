В субботу и воскресенье своих посетителей ждут два арт фестиваля — благотворительный в Доме ученых и семейный во дворике Филармонии. Еще один фестиваль приглашает всех, кто любит танцевать танго.

Выбор редакции: Италия профинансирует реставрацию Одесской филармонии и музеев

В пятницу и воскресенье нас ждут выступления приглашенных артистов. В культурном центре Юнион будет выступать молодая певица Артистка Чуприненко. Воскресный вечер будет особенным — в Urban Music Hall состоится незаурядное событие. Всемирно известный кларнетист Юлиан Милкис сыграет музыку гениального Гии Канчели в дуэте с гениальным пианистом из Грузии Николасом Рачивели.

Билеты на это событие можно будет приобрести на месте. Артисты выступают без гонорара — вырученные средства идут Bionic Foundation, который помогает в реабилитации ветеранам.



9 мая, 18:30. Концерт. Артистка Чуприненко. Культурный центр Union

Воспевающая степи и моря Херсонщины — Артистка Чуприненко отправляется в тур! Маруся Чуприненко умело запечатлевает в текстах человеческие чувства и щемящие воспоминания о родном Юге, а если послушать все песни исполнительницы, то можно узнать всю ее биографию и переживания о нем. Маруся легко и приятно пробуждает весь существующий спектр эмоций чтобы каждый нашел что-то по-особенному близкое и для себя.

10 — 11 мая. Семейный фестиваль «Одесса мама». Дворик Филармонии

Главный Одесский семейный фестиваль еды и хендмейда в самом центре города. Шикарный и уютный дворик Одесской Филармонии ждет всех любителей вкусной еды и хендмейда. Два дня подряд здесь будет вкусно, весело и интересно. Детям до 16… бесплатный вход!

10 — 11 мая. Танго уикенд. Дом танго

Если вам нравится созерцать как кипит морская волна на песке, если вам нравится слышать как шипят пузырьки шампанского в бокале, если вы обожаете аромат акации и страстное танго, то вам в Дом танго!

Дмитрий Кожин, мастер собирать интересные милонги и не менее интересные немилонги, обещает, что будет столько музыки, сколько будет вашего желания танцевать. И как говорят в Одессе: «Вы хотите песен — их есть у меня!».

10 — 11 мая. Арт-Маркет Уют. Дом ученых

Большой весенний Арт-маркет впервые состоится в этом году. Большую тусовку крафтовиков, любителей вкусно поститься и интересно провести время принимает замечательный сад Дома ученых. Кстати, деньги, собранные именно с этого события пойдут на дальнейшее восстановление дворца после ракетной атаки россиян, когда два года назад и здание и прилегающая территория пострадали от взрывных волн. Всех посетителей ждет лекторий, концерт, мини выставки. На мероприятие можно прийти со своим любимцем!



11 мая, 19:00. Гастроли. Юлиан Милкис. Миниатюры. Urban Music Hall

Известный кларнетист, Юлиан Милкис — уже не впервые приезжает в Одессу именно во время войны. Но сейчас уникальный момент. Этот концерт для кларнета и рояля написал Гия Канчели. И любимый пианист композитора, феноменальный Николас Рачивели специально приедет в Одессу, чтобы сыграть с Юлианом в дуэте. Это будет действительно уникальный концерт.



