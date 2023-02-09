Анекдот дня: пришел Рабинович в ресторан…

Доброе утро, Одесса! Настрой у всех боевой? Держимся и не унываем? Ведь еще пару дней потрудиться – а там и выходные долгожданные, и (тьфу-тьфу-тьфу) свет по графикам…

И, как знать, может кто-то и в ресторан соберется?.. А сегодня мы узнаем, как сходил в это заведение небезызвестный нам Рабинович:

Пришел Рабинович в ресторан, долго перелистывал меню, а потом сказал сам себе:

– Закажу-ка я сочный бифштекс за 150 гривен!

Потом подумал, поерзал на стуле и попросил официанта принести манной каши за 10 гривен. А потом в блокноте записал: «Заработал 140 гривен».

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Карикатуры Евгения Крана