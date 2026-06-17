Ключевые моменты:
- 18 июня в Одессе и области ожидается переменная облачность.
- Ночью и утром возможны кратковременные дожди, местами по области – грозы.
- После утренних осадков в течение дня будет идти сухая и комфортная погода.
Погода в Одессе
В четверг, 18 июня, жителей Одессы ожидают переменная облачность и комфортная летняя температура.
В Одессе в течение суток переменная облачность. Ночью и утром возможен кратковременный дождь, после чего существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет 16–18°С, а днем прогреется до 23–25°С.
Погода в Одесской области
По Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем погода будет преимущественно сухой. Температура ночью будет колебаться от 12 до 17°С, днем воздух прогреется до 23–28°С.
Читайте также: Пляжи Одесской области могут исчезнуть: как климат меняет Черное море и съедает песок