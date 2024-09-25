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В Одесской области вторично зацвели груши (фото)

В Одесской области вторично зацвели груши (фото)

В Одесской области некоторые деревья отреагировали на аномально жаркое лето и теплый сентябрь цветением. В частности, соцветия появились на диких грушах в Национальном парке «Тузловские лиманы».

Об этом рассказывает сотрудник нацпарка и эколог Иван Русев.

Как правило, вторичное цветение у груши и других плодовых культур не бывает массовым, распускаются лишь единичные соцветия. Но в этом году растения подверглись воздействию жаркого лета и деревья усыпаны цветом.

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зацвела груша

Такое явление, по словам эколога, может иметь негативные последствия для деревьев.

«Обычно на образование таких несвоевременных цветков дерево зря тратит питательные вещества. Вторичное цветение в таких случаях может привести к общему ослаблению и даже гибели растений в зимний период», — поясняет Иван Русев.

зацвела груша

Отметим, обычно груша зацветает на конец апреля или начало мая, но в этом году погода щедро наградила Одесский регион солнечным теплом, потому деревья зацвели в апреле.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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