Зимове диво в українській Бессарабії: у розпал зими розквітла рідкісна квітка (фото)

Про це повідомив начальник наукового відділу, доктор біологічних наук Іван Русєв, назвавши те, що відбувається, «унікальним зимовим дивом української Бессарабії».

За словами вченого, дивовижне явище природи вже «оголосило початок весни», побачивши світ у басейні річки Кагильник неподалік Татарбунар.

«Ця рослина вважається найбільш раннім ефемероїдом серед первоцвітів. Перші рослини зацвіли в дати між Різдвом і Новим роком», – написав Русєв у себе в Facebook.

Він також додав, що основну загрозу цій квітці несуть випасання худоби в зимовий період, розорювання степів та лісорозведення на степових ділянках, а також винищення його людьми з метою продажу та викопування цибулин рослини.

«Слід зазначити, що через протизаконне розорювання понад 50% степових ділянок у НПП «Тузловські лимани», ця рослина зникла в нацпарку понад 30 років тому», – додав вчений.

Як повідомлялося раніше, Національний природний парк «Тузловські лимани» став місцем зимівлі для 20 тисяч різних птахів, серед яких є і тундряні гуси та рідкісні червонозобі казарки, занесені до Червоної книги України.