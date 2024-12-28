Новости Одессы и Одесской области

В нацпарк «Тузловские лиманы» прилетели на зимовку краснокнижные птицы

В нацпарк «Тузловские лиманы» прилетели на зимовку краснокнижные птицы

Национальный природный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области стал местом зимовки для 20 тысяч разных птиц, среди которых есть и тундряные гуси и редкие краснозобые казарки, занесенные в Красную книгу Украины как находящиеся под угрозой исчезновения.

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Об этом сообщил начальник научного отдела доктор биологических наук Иван Русев.

По словам ученого, раньше количество гусей достигало нескольких сотен тысяч, а сейчас насчитывается около тысячи этих птиц.

«Исторически в зимний период на побережье Черного моря зимовали дикие гуси, прилетающие к нам из далекой Тундры – в 6-7 тыс. км от нас. И в 90-х годах в наших краях их зимовало несколько сот тысяч. В этом году активный осенний пролет гусей отмечался в Украинском Причерноморье 11-13 ноября, когда пролетело по нашим оценкам более 100 тыс. Гусей, среди которых были и очень редкие краснозобые казарки. Но они, задержавшись на несколько дней, почти все пролетели наш регион дальше в Румынию и Болгарию. Потом была еще одна волна миграции. Но их было уже не такое количество», – написал он у себя в Facebook.

По словам Ивана Русева, сейчас небольшое количество гусей – до 1000 птиц – держится в зоне Нижнеднестровского нацпарка, среди них несколько краснозобых казарок.

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Среди указанных 20 тысяч разных птиц, зимующих в Одесской области, можно насчитать всего несколько десятков казарок. Чаще их можно увидеть на лиманах Алибей, Хаджидер, Соленый и Джантшейский.

«Гуси очень чувствительные птицы к разным шумам. И если пролетают «шахеды» или другие БпЛА, в том числе и БпЛА ВСУ для наблюдения за побережьем, то гуси чувствительно реагируют на это и меняют места дислокации. Это влияет в целом на их физиологическое состояние, а в будущем и на продуктивность популяции», – подчеркнул Иван Русев.

Напомним, летом этого года экологическое сообщество Украины обратилось к Министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслану Стрельцу с призывом сохранить в должности руководителя Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ирину Выхристюк.

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