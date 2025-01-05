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Житель Одесской области пострадал из-за мусора

Житель Одесской области пострадал из-за мусора

Вечером субботы, 4 января, в селе Ширяево Березовского района Одесской области горел мусор во дворе частного жилого дома. Пострадал хозяин дома.

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Как сообщили в областном управлении ГСЧС, в результате пожара мужчина 1989 года рождения отравился продуктами горения.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Причина возгорания устанавливается.

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