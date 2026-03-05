И сегодня в нашей традиционной подборке мемов и прочих забавностей из соцсетей мы узнаем, как украинцы шутят о международной политике, на что жалуется Трамп, кто такой Пес Шайтан, чего боится новый иранский лидер и где теперь отдыхает старый. Готовьтесь смеяться – иногда юмор рассказывает больше, чем новости!

Трамп пожаловался, что Байден отдавал неограниченное количество оружия Зеленскому:

А украинцы-то – народ бывалый!

Актуальные новости:

И еще немного сладкого: о чем там пишет «Дубайская правда»?

А узнать про Дубайский «шахед» вы можете ТУТ

Между тем, украинцы всегда готовы прийти на помощь:

«Астанавитесь!»…

Но эти явно останавливаться не хотят:

А где же сейчас прежний лидер? «Здравствуй-здравствуй, друг мой дорогой!..»

А этому персонажу посвятили целое стихотворение:

Хто боронить весь Іран?

Пес Шайтан, Пес Шайтан

А хто чтить святий Коран?

Пес Шайтан, Пес Шайтан

Хто очолив Талібан?

Пес Шайтан, Пес Шайтан

Замість шапки вдів тюрбан?

Пес Шайтан, Пес Шайтан

Пес Шайтан, Пес Шайтан

Духовний лідер мусульман

Пес Шайтан, Пес Шайтан

Час вирізати бусурман!

А о Гильзе слышали? А он есть!

Израильский доброволец:

Вот так вот и живем: мир делит сферы влияния, политики делают громкие заявления, а украинцы делают мемы. Потому что если уж переживать – то с улыбкой. Ведь смех, как ни крути, тоже наше оружие!