Ключевые моменты:

Artemis II станет первым пилотируемым полетом программы с облётом Луны

В миссии участвуют астронавты NASA и Канадского космического агентства

Запуск планируется 1 апреля, вероятность хорошей погоды — 80%

Когда состоится полет к Луне и где смотреть трансляцию

После долгого перерыва человечество вновь готовится отправить людей к Луне. Миссия Artemis II станет важным этапом новой космической программы, объединив современные технологии и опыт предыдущих поколений астронавтов.

По информации NASA, в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде уже начался обратный отсчет к запуску. Старт намечен на 1 апреля, а сам полет продлится около 10 дней: экипаж облетит Луну и вернется на Землю.

В состав команды вошли астронавты Рид Уайзман (командир), Виктор Гловер (пилот), Кристина Кох (специалист миссии) и представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен. Это будет первый пилотируемый запуск ракеты Space Launch System (SLS) и корабля Orion.

Сейчас специалисты проводят финальные проверки. Инженеры тестируют оборудование, каналы связи и готовят ракету к заправке сверхохлажденным топливом — жидким водородом и кислородом. На стартовой площадке также активируют систему шумоподавления, которая защитит ракету во время запуска.

Астронавты находятся в изоляции в центре подготовки, где проходят медицинские обследования и соблюдают специальный режим перед полетом. Они продолжают получать данные о состоянии ракеты и погодных условиях.

По прогнозам, вероятность благоприятной погоды в день запуска составляет около 80%. Основные риски — облачность и сильный ветер, поэтому специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией.

За запуском можно будет наблюдать в прямом эфире: трансляция начнется 1 апреля в 19:50 по киевскому времени на YouTube-канале NASA и платформе NASA+.

