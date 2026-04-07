В Одессе после реабилитации выпустили 27 летучих мышей — все они пережили травмы или истощение

Украинский центр реабилитации рукокрылых за время работы спас более 30 тысяч животных

Чаще всего летучие мыши попадают к людям из-за недоедания или нападений птиц

Все виды летучих мышей в Украине занесены в Красную книгу и нуждаются в защите

Репортер «Одесской жизни» был на событии лично, стал свидетелем и сфотографировал, как животных выпустили на волю.

В материале использованы данные Украинского центра реабилитации рукокрылых, который работает с 2013 года и ведет учет спасенных животных.

Из них мы узнали причины травм летучих мышей, условия их содержания и правила возвращения в природу, а также проверили информацию о видах, занесенных в Красную книгу Украины.

От волонтеров мы также узнали рекомендации по обращению с дикими животными и алгоритм действий в случае их обнаружения.

Зачем летучим мышам «выпускной»?

Вы когда-нибудь слышали, что у летучих мышей есть выпускной? Оказывается, в Украине есть люди, которые устраивают такой «праздник» для этих животных. Это команда Украинского центра реабилитации рукокрылых. Они занимаются спасением летучих мышей, которые получили травмы. Центр существует с 2013 года, и за это время было спасено более 30 тысяч животных.

Центр основан в Харькове, но такие «выпускные» проводят в разных городах Украины. Только в этом году вместе с волонтерами было спасено около 4000 летучих мышей, и теперь после зимовки их возвращают на волю. В Одессе после реабилитации выпустили 27 животных. Самая частая проблема — истощение или нападения птиц.

Выпуск проходит вечером, после захода солнца, потому что в это время все враги этих маленьких рукокрылых уже неактивны. Вес одной летучей мыши — от 7 до 23 граммов, и такая кроха может стать добычей вороны, чайки или кота.

Сами летучие мыши, которые живут в Украине, исключительно насекомоядные и очень маленькие, поэтому не могут противостоять хищникам.

Мифы и не мифы о летучих мышах

Защитники летучих мышей не просто выпускают их в природу. Перед этим они продают сувениры в поддержку центра, рассказывают взрослым и детям об этих животных и развенчивают мифы.

Самые распространенные мифы: летучие мыши любят светлые волосы и одежду и пьют кровь. Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Однако они действительно могут укусить человека за палец. Укус опасен из-за риска бешенства, поэтому в таком случае нужно срочно обратиться к врачу.

Также летучие мыши часто живут в щелях между балконом и домом. Но из-за своей «некоммуникабельности» вы можете никогда их не заметить. Кстати, в центре начали изготавливать специальные домики, которые может приобрести любой желающий.

Что делать, если вы нашли летучую мышь?

Если вы встретили летучую мышь, лежащую на земле, нужно убедиться, что она жива. Если видны признаки жизни — сфотографируйте ее и аккуратно поднимите. Лучше делать это в перчатках или защищенными руками из-за риска укуса или царапин. Поместите животное в мешочек. Дома зайдите на сайт https://batsukraine.org/, отправьте фото волонтерам и действуйте по инструкции.

На сайте также есть подробная информация о кормлении. Наши летучие мыши едят личинок жуков и тропических тараканов, которых можно купить в зоомагазинах. Ни в коем случае нельзя давать им мясо, фрукты или молоко.

Все 28 видов летучих мышей в Украине — краснокнижные, поэтому защищать и помогать им — наш долг перед природой.

