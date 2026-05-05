Ключевые моменты:

5 мая 2026 ожидается спокойная геомагнитная ситуация.

Сильных магнитных бурь не предсказывают.

Небольшое повышение активности – утром (06:00–09:00).

Чего ждать от космической погоды?

По данным международных метеорологических центров, уровень возмущения магнитного поля (индекс Kp) в течение суток будет колебаться от 0,67 до 2,67. Это значительно ниже красной зоны (уровень G1 начинается только с отметки 5), поэтому официально этот день не считается днем ​​магнитной бури.

Небольшое усиление активности возможно только в утренние часы — с 06:00 до 09:00 по киевскому времени, когда индекс Kp достиг пика в 2,67. Остаток дня магнитосфера будет оставаться стабильной.

