Ключевые моменты:

Последствия российских ушибов и экстремальные морозы затрудняют работу энергосистемы.

Энергетики, коммунальщики, ГСЧС работают круглосуточно для восстановления электричества и отопления.

Создают постоянный координационный штаб; в энергетике вводят режим чрезвычайной ситуации.

Активизируют импорт электроэнергии, сотрудничество с партнерами, дерегулирование подключения генераторов.

Комендантский час: просмотр правил для доступа к пунктам

Энергетики и коммунальщики работают круглосуточно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за последствий российских ударов и ухудшения погодных условий, ремонтных бригад, энергетических компаний, коммунальных служб, ГСЧС продолжают работать в круглосуточном режиме.

Лидер государства отметил, что из-за сложной ситуации сначала создадут постоянный штаб для координации событий в Киеве. Также в украинской энергетике будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Добавим, что руководителем работ по помощи людям и общинам в таких условиях, а также решением практических задач будет назначен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины.

Зеленский подчеркнул, что правительство активизирует сотрудничество с партнерами, чтобы получить необходимое оборудование и дополнительную поддержку. Кабмин обеспечит максимальную дерегуляцию всех процессов подключения резервного энергетического оборудования к сетям на период этой ситуации.

Кроме того, работают, чтобы ощутимо увеличить объем импорта электричества в Украину.

Также Зеленский поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа из-за экстремально холодной погоды. Люди должны иметь максимум возможностей для использования пунктов поддержки, а бизнес – для планирования работы с учетом состояния энергосистемы.

Президент добавил, что в столице должно быть увеличено количество «Пунктов незламності» и проведена проверка имеющихся. Зеленский также ожидает предложения от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации.

Чрезвычайная ситуация или чрезвычайное положение: в чем разница?

Режим чрезвычайной ситуации не следует путать с чрезвычайным положением. Согласно Конституции Украины «чрезвычайное положение» — общегосударственный или региональный режим вводится Указом Президента по представлению СНБО и утверждается Верховной Радой на 30-60 дней. Он позволяет временно ограничивать права (комендантский час, запрет стачек, эвакуация), но запрещает изменять Конституцию или распускать органы власти.

А вот «чрезвычайная ситуация» — это оперативный режим для техногенных или природных кризисов локального уровня. Его вводит Кабмин или региональные власти без утверждения парламентом, для координации ГСЧС, ремонтов и ресурсов, без массовых ограничений прав.