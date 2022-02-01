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Одесский театр оперы и балета представил собственный журнал

Одесский театр оперы и балета представил собственный журнал

Презентация издания Odessa Opera News прошла во Всемирном клубе одесситов. И проект этот не разовый. Уже увидели свет два номера журнала.

Рецепты

Пока мир, Украину и Одессу, в частности, сотрясала пандемия ковид, и как следствие – локдауны и карантины, коллектив Одесского национального театра оперы и балета активно работал. Там делали постановки в режиме on-line, готовили новые спектакли и фестивали, а также создали журнал Odessa Opera News.

Что качается журнала, подобный проект осуществляют в мире лишь несколько крупнейших оперных гигантов, таких как нью-йорский «Метрополитен» и московский «Большой», издания которых освещают в основном только искусство театра.

В Одесском оперном пошли дальше. Кроме статей и информаций о спектаклях и артистах, журнал повествует, если можно так сказать, о «закулисной» жизни театра и его артистов.

Об этом в немалой степени свидетельствуют рубрики: «Хронограф», «Интервью», «Исторрия» «Профессия», «Акцент», «Портрет», «Социальные сети», «Театральные истории» и т.д.

К примеру, в рассказах о главном дирижере театра Вячеславе Чернухо-Воличе или солистах Владимире Статном и Елене читатели могут узнать не только об их творческом пути, но и тех волнениях, которые сопутствуют встречам со зрителями, подготовке артиста к выступлению, их семейной жизни, источниках вдохновения, надеждах и сомнениях.

Интересно освещены в журнале история театра, механизмы и его специалисты, новости театральной жизни со всего мира, размышления над будущим репертуаром.

Журнал очень красочно иллюстрирован прекрасными фотографиями. Выходит на украинском и английском языках один раз в квартал. Приобрести его пока можно только в театральных кассах оперного театра перед спектаклем.

Редакторы журнала надеются, что на его страницах будут представлены также материалы любителей искусства, статьи журналистов, рассказы писателей.

Обо всем этом ценителями театрального искусства интересно и увлекательно рассказали главный дирижер театра Вячеслав Чернухо-Волич, главный редактор журнала Odessa Opera news Лилия Нейчева и редакторы этого издания – Влад Масолов и Ирина Аверина.

Главный дирижер театра Вячеслав Чернухо-Волич и главный редактор журнала Odessa Opera news Лилия Нейчева.

Отметим, что эпидемия ковида отложила свой отпечаток на всех сферах нашей деятельности. Но, пожалуй, в большей степени этот негатив отразился на театральном искусстве, которое живет и черпает свои силы и вдохновение, прежде всего, в общении со зрителями. Пройти этот сложный путь удалось нашему Одесскому национальному театру оперы и балета, который лишаясь зрительского соучастия в период локдаунов и других ограничений продолжал творить и развиваться, искал новые формы общения со своими поклонниками. Об этом говорят не только постановки театра в режиме on-line, но и новые спектакли и фестивали, а также журнал.

Автор — Александр ФЕДОРОВ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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