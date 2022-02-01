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«Безбарьерная среда»: в Одесской Опере записали видеоэкскурсии на языке жестов (видео)

«Безбарьерная среда»: в Одесской Опере записали видеоэкскурсии на языке жестов (видео)

Одесский национальный академический театр оперы и балета разработал новую форму работы с посетителями театра с недостатками слуха: в течение 2021 года специалисты театра записали видеоцикл экскурсий по театру на языке жестов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской Оперы.

Рецепты

Таким образом, театр оперы и балета стал первым среди театров Одессы, кто присоединился к проекту «Безбарьерная среда», реализуемому в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

В театре уверены, что данный проект поможет зрителям с недостатками слуха познакомиться с театральными достопримечательностями, в частности, с Музеем театра.

Первый этап цикла включает пять авторских лекций, в частности, таких как «Музей театра: историческая экспозиция Одесской оперы» и «Одесская опера: английский вход театра». Все лекции перевела на язык жестов профессиональная сурдопереводчица Алена Синявская по текстам авторских экскурсий заведующей литературно-драматической частью театра, кандидатки искусствоведения Лилии Нейчевой.

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Помимо этого, в театре используется электронное табло, с помощью которого ведется титрование репертуарных представлений театра. Это помогает понимать смысл сюжетной линии представления.

В театре намерены продолжать работу в данном направлении и в этом году.

Напомним, ранее стало известно, что Одесский художественный музей начинает проект «Доступный музей на слух и ощупь», в рамках которого готовит экскурсии на языке жестов, делая посещение музея доступным для людей с нарушениями слуха.

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Также «Одесская жизнь» сообщала, что Одесский театр оперы и балета презентовал во Всемирном клубе одесситов собственный журнал Odessa Opera News.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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