Перекресток Преображенской и Пантелеймоновской раскопали: что там будут делать (фоторепортаж)

В Одессе приключились очередные раскопки. К раскопанным Осипова и Люстдорфской дороге присоединилась Преображенская. Там, на перекрестке с Пантелеймоновской, заменят коллектор, другие коммуникации, а затем все прикроют новым асфальтом и трамвайными путями.

За тем, как начиналась столь масштабная переделка, наблюдал фотокорреспондент «Одесской Жизни».

Принялись рабочие и техника за свое дело резво. Пара часов – и перекресток полностью раскурочен. Тем не менее это не приближает сроков завершения работ. А закончить их в лучшем случае обещают к 20 марта. Хотя ранее звучала цифра в три месяца. И она кажется более реалистичной, с учетом опыта раскопок на улице Осипова и Люстдорфской дороге. Там вернуть проезжую часть в проезжее состояние обещали к новому году. Но дороги по-прежнему «украшены» огромными раскопами.

Проблема с перекрестком Преображенской и Пантелеймоновской еще и в том, что через него проходят несколько трамвайных маршрутов, а также выезжают из депо трамваи на другие маршруты. В итоге, из-за ремонта, одесситы лишились сразу четырех трамваев.

Какие это номера, и чем городские власти на время ремонта собираются их заменить, мы уже писали.

Но перекресток важен не только для общественного транспорта. Простые автолюбители тоже часто прокладывали свой путь через это место. Теперь и им придется иначе планировать поездки.

Еще, любое дорожное препятствие в центре города сразу увеличивает нагрузку на соседние улицы. А значит новых заторов не избежать.

Ранее мы писали об окончании ремонта улицы Новощепной ряд, по которой возобновилось трамвайное движение.

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